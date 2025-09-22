Explosión de garrafa deja al dueño de una pollería con el 70% del cuerpo quemado

El dueño de una pollería ubicada en Fernando de la Mora, zona Sur, sufrió varias lesiones y quemaduras en gran parte del cuerpo, luego que explotara una de las garrafas que se encontraba en la cocina de lugar.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el local gastronómico Mary, en las calles 11 de septiembre y Primero de Mayo. El lugar quedó con serios daños en su estructura tras la explosión. El techo se desplomó y varias paredes quedaron comprometidas.
El dueño sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo
Según los últimos reportes, Robert Cabrera, de 56 años, sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo y se encuentra intubado en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas.
“Él estaba sentado fuera del local cuando llegaron los bomberos voluntarios y luego de las primeras atenciones se le trasladó hasta el hospital. En ese momento se encontraba lúcido”, comentó César Cabrera, hermano de la víctima.
Luego añadió: Los médicos comentaron que las quemaduras le afectó los pulmones y el corazón, que está trabajando con drogas muy fuertes. Ahora tiene que entrar a quirófano para hacerle la limpieza de la piel".
“Es una pérdida muy grande para mi hermano y para las personas que estaban trabajando con él. Pero dentro de todo, lo bueno es que no hay víctimas que lamentar”, finalizó.