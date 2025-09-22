Nacionales

Explosión de garrafa deja al dueño de una pollería con el 70% del cuerpo quemado

El sábado por la tarde, la pollería Mary, ubicada en la zona Sur de Fernando de la Mora, sufrió la explosión de una garrafa, la cual afectó parte de la estructura y causo severos daños al dueño del local. El dueño, Robert Cabrera, que está intubado en UTI, se encuentra afectado de los pulmones y el corazón, además de tener quemaduras en gran parte del cuerpo.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 10:44
Varias personas se acercaron a observar luego de escuchar la explosión dentro de la pollería Mary.
El dueño de una pollería ubicada en Fernando de la Mora, zona Sur, sufrió varias lesiones y quemaduras en gran parte del cuerpo, luego que explotara una de las garrafas que se encontraba en la cocina de lugar.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el local gastronómico Mary, en las calles 11 de septiembre y Primero de Mayo. El lugar quedó con serios daños en su estructura tras la explosión. El techo se desplomó y varias paredes quedaron comprometidas.

El dueño sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo

Según los últimos reportes, Robert Cabrera, de 56 años, sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo y se encuentra intubado en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas.

“Él estaba sentado fuera del local cuando llegaron los bomberos voluntarios y luego de las primeras atenciones se le trasladó hasta el hospital. En ese momento se encontraba lúcido”, comentó César Cabrera, hermano de la víctima.

Luego añadió: Los médicos comentaron que las quemaduras le afectó los pulmones y el corazón, que está trabajando con drogas muy fuertes. Ahora tiene que entrar a quirófano para hacerle la limpieza de la piel".

“Es una pérdida muy grande para mi hermano y para las personas que estaban trabajando con él. Pero dentro de todo, lo bueno es que no hay víctimas que lamentar”, finalizó.

