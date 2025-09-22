Explosión de garrafa deja al dueño de una pollería con el 70% del cuerpo quemado

El sábado por la tarde, la pollería Mary, ubicada en la zona Sur de Fernando de la Mora, sufrió la explosión de una garrafa, la cual afectó parte de la estructura y causo severos daños al dueño del local. El dueño, Robert Cabrera, que está intubado en UTI, se encuentra afectado de los pulmones y el corazón, además de tener quemaduras en gran parte del cuerpo.