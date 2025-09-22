Fuertes vientos dejaron destrozos en Concepción

Se informó que el techo de una estación de servicios en el barrio Primavera de Concepción se desplomó a consecuencia de los fuertes vientos y afectó el tanque de expendio de gas.

De acuerdo a los primeros informes, los principales daños se dieron en el sector sur de la capital del primer departamento, en los barrios San Antonio, Primavera, entre otros.

También se reportaron daños en el sector rural, con casas destechadas en la comunidad de Santa Elena, distrito de Belén.

NOTICIA EN DESARROLLO