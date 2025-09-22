Nacionales

Fuertes vientos dejaron destrozos en Concepción

Fuertes vientos azotaron anoche y durante parte de la madrugada de hoy diferentes sectores de Concepción y dejaron cuantiosos daños. Se reportaron casas destechadas, árboles caídos y cortes de energía eléctrica en varias zonas de la ciudad.

Por Aldo Rojas
22 de septiembre de 2025 - 05:48
Concepción tormenta destrozos
El techo de una estación de servicios se desplomó en el barrio Primavera de la Ciudad de Concepción.Gentileza

Se informó que el techo de una estación de servicios en el barrio Primavera de Concepción se desplomó a consecuencia de los fuertes vientos y afectó el tanque de expendio de gas.

De acuerdo a los primeros informes, los principales daños se dieron en el sector sur de la capital del primer departamento, en los barrios San Antonio, Primavera, entre otros.

También se reportaron daños en el sector rural, con casas destechadas en la comunidad de Santa Elena, distrito de Belén.

NOTICIA EN DESARROLLO

