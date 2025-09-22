Inauguran la muestra artística “San Juan Bautista,su gente y sus tradiciones”

“San Juan Bautista, su gente y sus tradiciones” es una exposición de muestras artísticas inspirada en los relatos de Martín Raúl Llano-Heyn y curada por María Eugenia Ruiz Llano.

La obra cuenta con la exposición de cuadros y pinturas realizadas por artistas plásticos de San Juan Bautista, como Gil Alegre, actual administrador del Museo Casona Mangoré, y Juan de Dios Valdez, más conocido como Jucnhy, pintor de esta comunidad.

Lea más: Ayolas: plantan árboles frutales de especies nativas para alimentar a los animales

Martín Raúl Llano-Heyn, por cuyos relatos se inspiró la obra, señaló que cada una de las imágenes es un intento por rescatar lugares, personajes, oficios y tradiciones que tejieron la identidad de la comunidad sanjuanina.

“Cada una de estas imágenes es un intento por rescatar lugares, personajes, oficios y tradiciones que tejieron la identidad de nuestra comunidad y que nos deberían llevar a reflexionar sobre qué hemos perdido en el camino y qué estamos dispuestos a recuperar”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta muestra es un homenaje a lo que fuimos y un deseo íntimo de reencontrarnos con esa sociedad culta que el tiempo ha difuminado”, mencionó Llano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Que la muestra no sea solo un reflejo de lo que fue San Juan Bautista de las Misiones, sino una semilla para que, entre todos, volvamos a tejer esa trama de tradiciones, de solidaridad y sentido de pertenencia que desde antaño nos caracterizó”, finalizó Martín Raúl Llano-Heyn.

Por su parte, la directora del Conservatorio de Música Ha Che Valle, Gladys Duarte, se mostró agradecida por la exposición en dicho lugar y señaló que la muestra visual nace del cariño profundo por San Juan Bautista de parte de los diferentes artistas.