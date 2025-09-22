La batalla de Curupayty, la mayor victoria militar de la historia de Paraguay

En los días previos al combate, el Ejército paraguayo, comandado por el general José Eduvigis Díaz, se dedicó a organizar con meticulosidad la defensa de sus posiciones.

La estrategia consistió en reforzar las trincheras, cavar zanjas y disponer estacas a lo largo del frente para obstaculizar el avance enemigo. Las intensas lluvias caídas antes del ataque jugaron a favor de los defensores paraguayos, ya que disimularon la presencia de las trampas y fortificaciones, restando eficacia al reconocimiento aliado.

La batalla comenzó con un bombardeo de la Marina brasileña sobre las posiciones fortificadas de los paraguayos. Al concluir el cañoneo, el general argentino Bartolomé Mitre, asumiendo que las defensas paraguayas habían sido destruidas, ordenó el avance general del Ejército aliado.

Fuerzas argentinas y uruguayas bajo los mandos de Wenceslao Paunero y Emilio Mitre, junto con tropas brasileñas encabezadas por Manuel Marques de Souza III, barón de Porto Alegre, se dividieron en 28 cuerpos para el asalto. En el transcurso de la batalla se sumaron además 15 batallones argentinos y nueve cuerpos brasileños que permanecían en reserva.

Defensa paraguaya y derrota aliada

La artillería y fusilería paraguayas, bajo las órdenes del general Díaz, abrieron un intenso fuego cuando las tropas aliadas quedaron al alcance. El terreno, anegado y plagado de trampas ocultas por las lluvias, impidió que los atacantes avanzaran hacia las trincheras. Los pocos soldados aliados que lo lograron fueron rápidamente neutralizados.

El intento de retiro de los aliados se vio obstaculizado ante la llegada de sus propios refuerzos, lo que obligaba a las tropas a lanzarse en sucesivas oleadas, todas infructuosas. La resistencia paraguaya mantuvo la ventaja durante toda la batalla, infligiendo grandes pérdidas al enemigo.

Significado histórico

El saldo de la batalla fue devastador para la Triple Alianza, que sufrió aproximadamente 10.000 bajas entre muertos y heridos. Por su parte, las pérdidas paraguayas resultaron mínimas, no superando el centenar de efectivos.

La batalla de Curupayty es reconocida como la mayor victoria militar en la historia de Paraguay, consolidando la reputación de su ejército y dejando una huella indeleble en la memoria nacional. Esta derrota marcó un giro en la guerra y demostró la eficacia de la planificación defensiva y el valor de las tropas paraguayas frente a una coalición numéricamente superior.