Piden arresto y tobillera para joven investigado por abusos

El pasado 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (19), por la presunta comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual. En este marco, el investigador solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario y, también, la colocación de la tobillera electrónica para una mejor vigilancia.

En este contexto, el miércoles 24 de septiembre, a las 8:30, está prevista la realización de la audiencia de imposición de reglas especiales (artículo 427 del Código Procesal Penal) ante el juez penal de la Adolescencia, Matías Garcete. Cabe aclarar que esta diligencia tendrá tal carácter porque al momento de la comisión del hecho denunciado, el imputado era menor de edad y por ello se lo procesa bajo normas especiales.

Así también, se debe señalar que Thiago Gorostiaga, imputado por abuso sexual en personas indefensas, también afronta otra causa, pero por coacción sexual, hecho por el que fue imputado en agosto de este año. En esta causa, que se encuentra a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, el joven ya cuenta con la medida de arresto domiciliario.

Es por esta razón que el agente fiscal Hernán Mendoza ahora volvió a solicitar la aplicación de medidas como el arresto, sumado a ello la colocación de una tobillera para su monitoreo.

Declaración de la víctima dio pie a imputación

El fiscal Hernán Mendoza explicó que si bien el hecho que está investigando actualmente se registró en abril del año 2023, en una casa del barrio Republicano de Asunción, cuando tanto la víctima como el encausado eran menores de edad; sin embargo, el mismo recién fue denunciado este año.

En su relato, la víctima refirió que estaban compartiendo en una fiesta junto con otros jóvenes de la misma edad. En un momento dado y luego de beber, comenzó a sentirse mareada, por lo que con ayuda de unos amigos fue trasladada a una de las habitaciones para recostarse.

Ante esa situación, el ahora imputado Thiago Gorostiaga se habría ofrecido a cuidarla. Los demás accedieron al considerarlo de confianza y porque era conocido de los mismos, por lo que los dejaron solos. Pero Gorostiaga se habría aprovechado del momento para manosearla.

La joven había declarado que los actos fueron sin su consentimiento y que no pudo hacer mucho para defenderse, pues no tenía fuerzas para ello. Estos dichos, principalmente, fueron tomados como elementos para imputar al muchacho ante la ausencia de otros que hubiesen sido utilizados eventualmente, pero la víctima no comentó el hecho con nadie.

Primer proceso por hechos punibles contra la autonomía sexual

Recordemos que Gorostiaga actualmente cuenta con arresto domiciliario, en una causa por supuesta coacción sexual del que resultó víctima otra de sus compañeras. La medida restrictiva de libertad fue dictada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín el 29 de agosto pasado.

En esta causa, Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde por hechos ocurridos durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante se había reservado una pieza con colchones para que las chicas se quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y le besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “jager”.