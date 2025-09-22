Temporal afectó cultivos agrícolas y destechó una escuela en Guayaybí

La zona más afectada fue el asentamiento Toro Pirú 2 de este municipio, donde el fenómeno climático dejó a su paso la destrucción de cinco invernaderos de tomate y locote. En esta misma población, el fuerte viento arruinó el techo de un pabellón de tres aulas de la Escuela Básica Nº 6157 San Miguel, de las cuales dos salas fueron destechadas.

Al respecto, los miembros de la comunidad educativa solicitan a las autoridades correspondientes la urgente reparación del local escolar, que funciona desde el preescolar hasta el 9º grado, con 65 alumnos en los turnos de mañana y tarde.

Lea más: Fruticultores piden industrialización de la banana y piñaa

En este sentido, la directora del turno mañana de la institución, profesora Elsa Villarreal, manifestó que en estos momentos solamente disponen de tres salas de clases, que deberán utilizar entre todos mientras se aguarda la refacción de las dos aulas destechadas.

Por otra parte, comentó que el hecho ya fue comunicado a la supervisión de la zona y a las autoridades de la Municipalidad de Guayaybí, con el objetivo de acelerar el arreglo de la infraestructura edilicia, atendiendo que en estas condiciones los docentes no pueden trabajar por mucho tiempo sin las comodidades necesarias, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alumnos sin aulas

Explicó, además, que con la destrucción del techo de las aulas, varios alumnos están siendo perjudicados, especialmente los del 2º, 8º y 9º grados en ambos turnos, por lo que urge la rápida rehabilitación de los salones, que en estos momentos se encuentran clausurados, añadió la educadora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escacez de banana afecta a productores de Guayabí y piden asistencia a instituciones del gobierno

Piden asistencia del MAG

En lo que corresponde al perjuicio ocasionado a algunos agricultores, especialmente a los fruticultores, el productor Bernardo Martínez comentó que por el momento fueron contabilizados cinco invernaderos de tomate y locote que quedaron completamente inservibles, por lo que solicitan la asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la provisión de semillas y fertilizantes, y, si es posible, los materiales para la renovación de los invernaderos destruidos.