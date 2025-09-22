Video: “Ustedes lo que esperan es coima”; ciudadana denuncia a agentes de la PMT

Una ciudadana de Asunción denunció públicamente, en un video que se hizo viral en las redes sociales, a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) por una supuesta liberación irregular de un vehículo al que le habían puesto cepo.

El episodio había ocurrido sobre la avenida Estados Unidos, a la altura de la calle San Carlos, en pleno microcentro de la capital.

Lea más: Asunción: desde mañana PMT multará a quienes tengan habilitación vencida

En el video se escucha a la ciudadana reclamar a los agentes por el supuesto cobro de una coima para la liberación del auto mal estacionado. “Bien que vienen a coimear con este autito y bien rápido le quitan el cepo”, les reclama la mujer. “¿Dónde está la persona dueña del auto y por qué le quitás el cepo si no te paga? ¿Dónde está la factura”, agrega la denunciante.

Uno de los agentes, que permanece en el interior del móvil de la PMT con el número 20, le responde: " A vos no se te liberó porque vos tampoco pagaste“, le dice, mientras otro agente le dice que ellos también la estaban grabando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ustedes son puercos”, les dijo

En el video viral, la mujer que denuncia la supuesta corrupción de los agentes de la PMT reclama que la intención de estos sería solamente la de forzar a los ciudadanos a pagar una coima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Vídeo: motociclistas caen de forma violenta tras aparentemente huir de PMT

“Ustedes se manejan así, ustedes son puercos, no saben como hacer para su sueldo. Ustedes tienen que darme la boleta y no estar preguntando nada. Ustedes lo que esperan es coima”, agrega la denunciante.