Vídeo: motociclistas caen de forma violenta tras aparentemente huir de PMT

Una pareja de jóvenes resultó gravemente herida este domingo tras un accidente de tránsito en el barrio Santa María de Asunción. El hecho ocurrió cerca de las 14:00 sobre la calle Maskoi casi Tobatí, según datos de la Comisaría 16ª de Asunción.

El accidente afectó a una motocicleta conducida por Santiago Matías Pankow Galeano (19). Como acompañante iba Nayeli Beatriz González Paredes (19).

Ambos fueron auxiliados por bomberos voluntarios y personal del SEME, quienes los trasladaron al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) debido a las graves lesiones sufridas.

Relato del accidente

De acuerdo con los intervinientes y testigos, el conductor perdió el control de la motocicleta al pasar una lomada y ambos cayeron al pavimento. Vecinos indicaron que los jóvenes circulaban a gran velocidad e intentaban huir de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción.

Un vídeo de circuito cerrado de la zona confirma que el vehículo se desplazaba a alta velocidad y perdió el equilibrio tras topar con la lomada. Segundos después, una motocicleta de la PMT aparece en inmediaciones, pero se desvía sin llegar al punto del accidente.

Declaraciones oficiales

El comisario Juan Velázquez, jefe de la Comisaría 16ª, explicó “el accidente fue provocado por la gran velocidad que llevaba el conductor y al atropellar una lomada perdió el equilibrio”.

Consultado sobre la versión de la persecución, agregó que “en imágenes de circuito cerrado se ve que la motocicleta venía huyendo aparentemente de agentes de la PMT que realizaban controles en la zona de la Terminal”.

Investigación en curso

La Policía ya remitió las grabaciones y testimonios al Ministerio Público. La PMT, a través de su jefe de Operaciones, Daniel Cárdenas, se comprometió a facilitar los datos de los inspectores que estaban de servicio en ese horario, según informó el comisario Velázquez.