Compañía Cabañas, en Caacupé; Tobatí y San ber, invitan a sus ferias de flores, cerámicas y a la compra al aire libre

Te comentamos tres ferias que se pueden aprovechar este fin de semana, perfectas para disfrutar con los seres queridos, conocer la artesanía local y sumergirse en las tradiciones de la región. Cada feria comparte una experiencia especial con actividades que harán de tu paseo un día inolvidable.

Cabañas: flores y artesanía en Yvoty Rape

La compañía Cabañas de Caacupé, conocida como la comunidad de las flores, celebra la octava edición de la expoferia Yvoty Rape, un evento que ya se ha convertido en un clásico de la primavera para hacer turismo interno.

Los visitantes pueden recorrer los stands de floricultores, admirar arreglos florales de gran belleza y llevarse a casa plantas y flores típicas de la zona. Además, la feria ofrece artesanías elaboradas a mano, desde tejidos hasta objetos de madera hechos por los emprendedores locales.

La muestra estará abierta hasta el 28 de septiembre, y es ideal para quienes buscan combinar un paseo al aire libre con compras originales y experiencias sensoriales, entre colores y aromas que celebran la estación.

Tobatí: arte y tradición en la Expo Kambuchi

Tobatí, la famosa Ciudad de la Cerámica, invita a participar de su quinta edición de la Expo Kambuchi, un encuentro que resalta la historia y el arte de esta localidad. La feria se realizará del 27 al 29 de septiembre de 9:00 a 17:00 en el Predio de la Familia Aguayo, en la Colonia 21 de Julio, con entrada libre y gratuita.

Los visitantes podrán observar el proceso de elaboración de piezas de cerámica, desde el modelado hasta el acabado, y adquirir productos únicos directamente de los artesanos. Además, habrá actividades culturales y talleres que permiten interactuar con la tradición local.

Esta feria es una excelente opción para quienes desean conocer más sobre el turismo interno, apreciar el talento artístico de la región y vivir una experiencia educativa y entretenida para toda la familia.

San Bernardino: feria de emprendedores en un ambiente hogareño

En la plaza Bernardino Caballero, ubicada en el corazón de San Bernardino, se desarrolla una feria que combina comercio, cultura y entretenimiento familiar. Con la participación de unos 150 emprendedores, los visitantes pueden encontrar frutas frescas, verduras, dulces, cortes de carne, embutidos, productos para el hogar, artesanías y mucho más.

La feria se caracteriza por su ambiente acogedor, donde el trato cercano hace sentir a las familias como en casa. Se pueden disfrutar de pequeñas actividades recreativas para niños y shows culturales que acompañan y hacen más divertida la vivencia de compra.

Este lugar se puede visitar los sábados y domingos de 8:00 a 16:00.

Con el feriado largo acercándose, estas ferias se consolidan como interesantes atracciones para disfrutar de la primavera, apoyar a los emprendedores locales y recorrer el departamento de Cordillera con ojos de turista.