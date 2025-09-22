Dos personas desaparecen en aguas del río Jejuí tras vuelco de embarcación

El suceso ocurrió ayer domingo aproximadamente a las 19:00, cuando cuatro personas navegaban en la canoa y, por causas aún no determinadas, la embarcación se volcó en medio del río. Dos ocupantes lograron salvarse, mientras que otros dos permanecen desaparecidos, presumiéndose un caso de ahogamiento.

Los sobrevivientes fueron identificados como Jorge León, de 41 años, y una menor de 15 años, ambos domiciliados en la ciudad de Liberación. Los desaparecidos son Ariel Villagra (mayor de edad) y Araceli Ortiz, de 18 años, según los datos preliminares brindados por las autoridades intervinientes.

Tras el alerta, acudió al sitio personal de la comisaría local, donde encontraron a familiares y vecinos que ya se encontraban realizando tareas de búsqueda por cuenta propia.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público zonal de Santa Rosa del Aguaray, así como a personal de la Prefectura Naval, quienes se encuentran abocados a la búsqueda de las personas desaparecidas con apoyo de recursos acuáticos y personal especializado.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en embarcaciones pequeñas y sin dispositivos de flotación, al tiempo de reforzar los controles en puntos críticos del cauce.