¿Por qué supuesto miembro del Cartel Jalisco en Paraguay fue expulsado y no extraditado?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, comentó sobre la expulsión del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, capturado la semana pasada en Paraguay, y explicó por qué el supuesto miembro del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación fue expulsado y no extraditado.

Bermúdez Requena fue detenido el pasado sábado en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en un operativo de la Senad que tuvo lugar luego de que autoridades de inteligencia de México alertaran a sus pares paraguayos de la presencia en el país del supuesto líder del notorio grupo criminal mexicano “La Barredora”, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El ministro Rachid explicó que México presentó a Paraguay un pedido formal para la extradición de Bermúdez Requena, pero este se negó a aceptar un proceso abreviado.

México retiró pedido de extradición

Ante esa decisión, el gobierno mexicano evaluó que el proceso de extradición iba a ser demasiado largo y desistió formalmente de su solicitud, ante lo cual el Juzgado Penal de Garantías en Paraguay dio por extinto el proceso de extradición.

Teniendo en cuenta que Bermúdez Requena ingresó a Paraguay de forma irregular, el Juzgado puso al mexicano a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que ordenó su expulsión según el protocolo administrativo habitual para tales casos.

Bermúdez Requena fue entregado ayer miércoles a autoridades migratorias mexicanas para su traslado a México por vía aérea.

El ministro Rachid enfatizó que el proceso no violó “ninguna garantía procesal” del detenido.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena y qué hacía en Paraguay?

Hernán Bermúdez Requena, de 72 años, fue jefe de Policía en el estado mexicano de Tabasco, donde su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, pasó a liderar el grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más notorios de México.

Bermúdez Requena ha sido vinculado directamente a operaciones de tráfico internacional de narcóticos, homicidios, desapariciones y hechos de corrupción institucional en México.

Sobre la posibilidad de que el mexicano haya estado intentando establecer una estructura criminal en Paraguay, el ministro Rachid dijo que esa eventualidad está siendo investigada, pero opinó que no es “necesariamente” el caso.

Señaló que Bermúdez Requena “básicamente corrió” de México por problemas con la Justicia de ese país y “dentro de su propia estructura”, y que mantenía un perfil “súper bajo” en Paraguay, buscando no llamar la atención.

“Por ahí habrá pensado que podía iniciarse acá en cualquier otro tipo de actividad, lícita o ilícita, y quedarse de manera legal acá”, dijo.