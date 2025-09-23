Operativo Y Jeroja y Tata Ñembogue: presentan planificación de provisión de agua y combate a incendios

De la reunión de coordinación interinstitucional para la planificación de provisión de agua para el Chaco y el combate a los incendios forestales participaron los comandantes de las Fuerzas Militares, Gral. César Moreno; del Ejército Paraguayo, Gral. Manuel Rodríguez; de la Armada Paraguaya el vicealmirante Cristhian Rotela; de la Fuerza Aérea, Gral. Julio Fullaondo y el Gral. Gustavo Arza, designado como nuevo Comandante Logístico, además del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, entre otros.

“Estamos también coordinando acciones, porque tenemos tormentas severas en la región oriental que afectan a varios departamentos del territorio, empezando por la comunidad de San Juan Caballero, Cañete de Jujuy, Salto de Jujuy, Concepción y otros”, manifestó Arsenio Zárate.

Anunció que se seguirá llevando agua a Loma Plata y se sumarán a Teniente Primero Manuel Irala Fernández, en el Chaco.

Por su parte, Cristina Goralewski, presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona) manifestó que la campaña se extiende los 365 días del año, especialmente en cuanto a incendios se trata.

“Es una campaña que la llevamos adelante todo el año, la hacemos a través de escuelas, colegios, redes sociales, a través de medios de comunicación, cada vez que podemos también salimos un poco a hablar con la gente sobre el manejo integral del fuego”, explicó.

Lea más: Lanzan plataforma de manejo integral del fuego y visor de incendios forestales

Recordó que hace unos meses se lanzó el portal de manejo integral de fuego, que es gratuito y se encuentra disponible en la página web de Infona, en donde se encuentran todos los datos sobre el manejo y la prevención del incendio forestal en nuestro país, las áreas afectadas, toda la normativa que tiene que ver con el manejo integral del fuego y también mucho sobre la educación en cuanto a lo que es el fuego.

A su turno, el Gral. César Moreno de las Fuerzas Militares, dijo que lo más importante de la reunión es la actualización de datos e informaciones y anunció que Meteorología ya advirtió sobre un régimen de lluvia y todo lo que se viene, especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“Hemos identificado las fortalezas, aquellas cosas que ya hemos hecho que nos van a permitir poder alivianar un poco la carga que representa desde el punto de vista la logística, desplazar medios de las fuerzas hasta las regiones del Chaco. También hemos identificado las poblaciones, las comunidades donde colaborará las Fuerzas Armadas para apoyar en los operativos”, resaltó.