Allanan vivienda en Santa Rosa del Aguaray y detienen a presunto implicado en asalto a transportadora

La intervención se realizó en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, en cumplimiento de una orden judicial firmada por el juez penal Vicente Coronel y ejecutada con acompañamiento del Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal Gloria Marlene Florentín.
Persona detenida:
- Juan Rubén Albert Caballero, domiciliado en el lugar intervenido.
Evidencias incautadas:
- Una motocicleta color negro.
- Un teléfono celular.
- Un par de botas tipo todo terreno, color marrón.
- Un lente de sol con marco negro y multicolor.
El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes. El detenido fue informado de sus derechos y, junto con las evidencias, fue trasladado hasta la sede del Departamento de Investigaciones del segundo departamento, previo diagnóstico médico. Se labró el acta correspondiente y se documentó todo con fotografías.
El hecho investigado: robo de encomiendas
El procedimiento se enmarca en la investigación de un asalto tipo comando ocurrido sobre la ruta PY08, en el kilómetro 455, entre Colonia Río Verde y Azote’y, cuando un grupo de tres a cuatro hombres armados, con vestimenta camuflada y chalecos, interceptó un camión de la empresa Cometas del Amambay S.A., que transportaba encomiendas.
El conductor, Arturo Ramón Amarilla González (34), fue tomado como rehén y abandonado posteriormente en una zona boscosa de la ciudad de Lima, departamento de San Pedro. El camión fue recuperado más tarde, pero faltaban 66 cajas de equipos electrónicos que fueron sustraídas por los delincuentes.
El caso sigue bajo investigación y los autores del asalto permanecen prófugos. Las autoridades continúan con los operativos para identificar y detener a los responsables de este millonario golpe.