Allanan vivienda en Santa Rosa del Aguaray y detienen a presunto implicado en asalto a transportadora

SAN PEDRO. En el marco de la investigación por el asalto a un camión de encomiendas, ocurrido días atrás en la zona de Río Verde, agentes del Departamento de Investigaciones de San Pedro realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio El Progreso de Santa Rosa del Aguaray, logrando la detención de un sospechoso e incautación de evidencias clave.