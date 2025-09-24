Black Friday: unas 50.000 personas hicieron sus compras en la frontera

La feria de descuentos denominada Black Friday Frontera se realizó durante 3 días y a la que se adhirieron comerciantes Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, Brasil, arrojó números muy positivos de acuerdo con estimaciones hechas por la Cámara de Comercio de esta ciudad.

“En términos generales el informe que tenemos es satisfactorio porque se dieron las previsiones que teníamos”, indicó Tomás Medina, secretario general de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CITCS).

En cuanto a los números detalló que “unos 140 comercios de Paraguay y Brasil se adhirieron al evento, unas 50.000 personas visitaron la frontera para realizar sus compras, de las que 30.000 son turistas provenientes de Brasil que adquirieron mayormente productos como electrónicos, de informática, perfumes, bebidas y tuvieron como principales atractivos los grandes centros comerciales. Eso generó una facturación por valor de unos 20.000.000 de dólares estimativamente”.

Señaló además que el efecto multiplicador del evento se notó en el sector hotelero, gastronómico y de venta de combustibles, entre otros rubros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medina agregó que el evento se desarrolló sin incidentes y en ese sentido destacó la excelente organización de los comerciantes, la conducta de la gente y la tarea desplegada por agentes de tránsito de la Municipalidad y de la Policía Nacional en materia de orden y seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Lanzan la XXVIII edición de la Expo Amambay

Resultado satisfactorio de la feria

El licenciado Tomás Medina, refirió que los buenos números que dejó la realización del Black Friday Frontera, permiten a los comerciantes de Pedro Juan Caballero, ser optimistas de cara a lo que queda del año 2025.

“Estos resultados son una buena señal para el comercio y si bien los números generales de este año son menores de lo que esperábamos, estimamos resultados auspiciosos hasta fin de año, hay un clima favorable”, expresó.