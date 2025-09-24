Huelga del transporte público se levanta temporalmente

Tras una nueva reunión llevada a cabo esta mañana, los choferes del transporte público postergaron la huelga que estaba prevista para este jueves y viernes.

“Se pospone la huelga. Hay un compromiso asumido por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, donde él menciona que va a hacer una audiencia pública para que se pueda dar la participación para seguir estudiando la reforma”, expresó el presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), Gerardo Giménez.

Destacó que con esto los choferes demuestran que no quieren realizar una huelga que afecte a la ciudadanía, sino que piden una reforma real del sistema de transporte público. “Que sea exigente tanto para los usuarios como los trabajadores y empresarios”, agregó.

El trabajador resaltó que el objetivo es que participen de la audiencia los representantes de usuarios, trabajadores y empresarios. “Eso nos indignaba, fuimos todos excluidos de la reforma que se presentó”, detalló.

Resaltó que la huelga no fue completamente suspendida, pero sí aplazada debido a la promesa de los Diputados que participaron hoy de la reunión.

