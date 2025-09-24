Nacionales

Indígenas agudizan protesta en Amambay: ahora anuncian cierre de la Ruta PY05

PEDRO JUAN CABALLERO. Los nativos están movilizados en todo el país desde el pasado 22 de setiembre pidiendo, entre otras cosas, reabrir la oficina del Indi en Asunción. En Amambay tienen como punto de concentración la localidad de Cruce Bella Vista. Tras realizar cierre intermitente de la arteria que conecta la ciudad de Bella Vista con la Ruta Quinta hasta las primeras horas del martes último, ahora anuncian también el cierre de la Ruta PY05 que une dicho departamento con Concepción desde este miércoles.

Por Eder Rivas
24 de septiembre de 2025 - 14:44

Los dirigentes señalaron que decidieron endurecer la protesta desde este miércoles ante la falta de una respuesta favorable por parte del Gobierno a sus reiterados reclamos.

“Vamos a cerrar las tres bocas, la Ruta PY05 y el camino a Bella Vista Norte”, indicó Digna Morilla, una las que lideran la manifestación de los nativos.

“El cierre de ruta va a ser por tiempo indefinido, hasta que tengamos una respuesta a nuestros reclamos, solo van a pasar las ambulancias”, agregó la misma.

Digna Morilla, manifestante.
Digna Morilla, manifestante.

Morilla recordó las reivindicaciones

Digna Morilla recordó que el principal reclamo es por la reapertura inmediata del Instituto Indígena (Indi) en Asunción y la destitución del actual titular del ente estatal, Juan Ramón Benegas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A eso se suman otras reivindicaciones como la asignación de un presupuesto real para la compra de tierras, el fin de los desalojos forzosos y la instalación de una mesa nacional de diálogo con todos los pueblos indígenas, según señaló Morilla.

Lea más: Presidente de Indi reiteró a líderes indígenas que habilitará oficina en Asunción

Pasarán únicamente las ambulancias

Digna Morilla fue consultada acerca de cómo llevarán a cabo la manifestación e indicó que habrá cierre total de la Ruta PY05 en Cruce Bella Vista.

“Solo van a pasar las ambulancias que transportan enfermos”, dijo dejando en claro que ni siquiera las unidades de transporte público podrán pasar. “Si se molestan (los conductores) van a tener que entendernos”, expresó en ese sentido.

Enlace copiado