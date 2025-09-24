Indígenas agudizan protesta en Amambay: ahora anuncian cierre de la Ruta PY05

Los dirigentes señalaron que decidieron endurecer la protesta desde este miércoles ante la falta de una respuesta favorable por parte del Gobierno a sus reiterados reclamos.

“Vamos a cerrar las tres bocas, la Ruta PY05 y el camino a Bella Vista Norte”, indicó Digna Morilla, una las que lideran la manifestación de los nativos.

“El cierre de ruta va a ser por tiempo indefinido, hasta que tengamos una respuesta a nuestros reclamos, solo van a pasar las ambulancias”, agregó la misma.

Morilla recordó las reivindicaciones

Digna Morilla recordó que el principal reclamo es por la reapertura inmediata del Instituto Indígena (Indi) en Asunción y la destitución del actual titular del ente estatal, Juan Ramón Benegas.

A eso se suman otras reivindicaciones como la asignación de un presupuesto real para la compra de tierras, el fin de los desalojos forzosos y la instalación de una mesa nacional de diálogo con todos los pueblos indígenas, según señaló Morilla.

Pasarán únicamente las ambulancias

Digna Morilla fue consultada acerca de cómo llevarán a cabo la manifestación e indicó que habrá cierre total de la Ruta PY05 en Cruce Bella Vista.

“Solo van a pasar las ambulancias que transportan enfermos”, dijo dejando en claro que ni siquiera las unidades de transporte público podrán pasar. “Si se molestan (los conductores) van a tener que entendernos”, expresó en ese sentido.