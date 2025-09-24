Indígenas continúan con la medida de protesta con cierre de ruta en la zona de Guayaybí

El cierre de la vía, realizado desde esta mañana y que se prolongó un poco más de dos horas, produjo una larga cola de vehículos que transitaban por el lugar, provocando la reacción de los conductores de todo tipo de rodados que quedaron estancados en ambos lados de la ruta que une a varios departamentos de la parte norte y sur del país.

Lea más: Indígenas se movilizan y exigen la destitución del presidente del Indi, Juan Ramon Benegas

La movilización de los pueblos originarios obedece principalmente a la falta de asistencia a las poblaciones indígenas distribuidas en esta parte del departamento de San Pedro y de todo el territorio nacional, por la incapacidad del presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, y de su equipo de trabajo, que desde que asumieron el cargo no han hecho nada productivo en beneficio de los indígenas, según la denuncia de los líderes.

El dirigente de la comunidad Ñu Apu’a, del distrito de Choré, Ceferiano Romero, expresó que la medida de fuerza que se inició ayer en horas de la tarde es por tiempo indefinido, y que mientras el presidente de la República, Santiago Peña, no destituya al titular del Indi, Juan Ramón Benegas, y no reabra la oficina central de la institución a la que pertenecen, seguirán con los cortes de la ruta PY08 hasta conseguir sus objetivos.

No hay atención a las comunidades

En ese sentido, Romero insistió en que desde que se le nombró a esta persona como presidente del Indi, la institución dejó de funcionar en todos los aspectos, por lo que ya no van a aceptar que el mismo siga como representante de los pueblos originarios, atendiendo que actualmente las comunidades no tienen a dónde recurrir a pedir auxilio para paliar los innumerables problemas que afectan a las familias de nativos, enfatizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Guayaybí: nativos no levantan medida de protesta e insisten en la destitución del presidente del Indi

“Le pedimos al presidente de la República la inmediata destitución del señor Benegas, porque para nosotros esta persona ya no representa a los indígenas, por lo que el mandatario tiene que tomar una rápida decisión a este pedido, como también la reapertura de nuestra casa central; de lo contrario, no vamos a levantar nuestra lucha hasta conseguir que nuestros reclamos sean escuchados”, agregó el dirigente.