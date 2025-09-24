Nacionales

Los Colorados disidentes se unen en Ñemby y dan la espalada a HC

ÑEMBY. Los colorados disidentes de este distrito del departamento Central se unen y consensúan la candidatura del representante de Añetete para la Intendencia del próximo año. Con esta unidad, un importante sector de la ANR le da la espalda al cartismo. Esta determinación obedece a que el bloque de HC evitó en varias ocasiones la intervención de la administración de Tomás Olmedo (ANR-HC), denunciado por supuesta lesión de confianza.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
24 de septiembre de 2025 - 13:25
Líderes de varios movimientos disidentes del partido colorado de la ciudad de Ñemby dan respaldo al candidato a la intendencia de Añetete, Julio César Vallejos.
Líderes de varios movimientos disidentes del partido colorado de la ciudad de Ñemby dan respaldo al candidato a la intendencia de Añetete, Julio César Vallejos.Higinio Ruiz Diaz

Colorados disidentes de la localidad de Ñemby, departamento Central, firmaron un convenio de unidad para las próximas elecciones y consensuaron la candidatura de Julio César Vallejos para la Intendencia.

Un total de cuatro agrupaciones, Añetete, Fuerza Republicana, Movimiento Autenticidad Republicana (MAR) y Unión y Esperanza, movimientos locales, se unieron en torno a la figura de Vallejos.

Vallejos pugnará por la silla municipal en las elecciones municipales y representa al movimiento Añetete, liderado por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Con esta unidad, un importante sector del Partido Colorado le da la espalda al movimiento Honor Colorado, dirigido por el exmandatario y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: CGR confirma malos manejos en Municipalidad de Ñemby

La marcada ruptura entre los colorados en este distrito, obedece a que el cartismo evitó en varias ocasiones la intervención de la administración del actual jefe comunal, Tomás Olmedo (ANR-HC), denunciado por sus propios correligionarios por una supuesta lesión de confianza.

Honor colorado con cuatro candidatos

movimientos disidentes del partido colorado le dan la espalda a honor colorado, liderado por Horacio Cartes.
movimientos disidentes del partido colorado le dan la espalda a honor colorado, liderado por Horacio Cartes.

Mientras que el movimiento de Honor Colorado presenta a cuatro precandidatos para las internas del próximo año, mirando las municipales, la principal candidata es la actual concejal, Gianina Beatriz Ramírez, mimada de Horacio Cartes.

Lea más: Colorados de Ñemby exigen a Horacio Cartes que deje la presidencia de la ANR

También se menciona la intención de Olmedo de buscar su reelección. Los otros precandidatos son: Pedro Bogarín y Osmar Centurión, apoyados por José Cogliolo y Luis Fernando González, respectivamente.

El abierto respaldo de Cartes a la mencionada edil generó reacciones de varios sectores del coloradísimo local y ya en marzo pasado solicitaron al presidente de la ANR dejar el cargo.

Enlace copiado