Los Colorados disidentes se unen en Ñemby y dan la espalada a HC

Colorados disidentes de la localidad de Ñemby, departamento Central, firmaron un convenio de unidad para las próximas elecciones y consensuaron la candidatura de Julio César Vallejos para la Intendencia.

Un total de cuatro agrupaciones, Añetete, Fuerza Republicana, Movimiento Autenticidad Republicana (MAR) y Unión y Esperanza, movimientos locales, se unieron en torno a la figura de Vallejos.

Vallejos pugnará por la silla municipal en las elecciones municipales y representa al movimiento Añetete, liderado por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Con esta unidad, un importante sector del Partido Colorado le da la espalda al movimiento Honor Colorado, dirigido por el exmandatario y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

La marcada ruptura entre los colorados en este distrito, obedece a que el cartismo evitó en varias ocasiones la intervención de la administración del actual jefe comunal, Tomás Olmedo (ANR-HC), denunciado por sus propios correligionarios por una supuesta lesión de confianza.

Honor colorado con cuatro candidatos

Mientras que el movimiento de Honor Colorado presenta a cuatro precandidatos para las internas del próximo año, mirando las municipales, la principal candidata es la actual concejal, Gianina Beatriz Ramírez, mimada de Horacio Cartes.

También se menciona la intención de Olmedo de buscar su reelección. Los otros precandidatos son: Pedro Bogarín y Osmar Centurión, apoyados por José Cogliolo y Luis Fernando González, respectivamente.

El abierto respaldo de Cartes a la mencionada edil generó reacciones de varios sectores del coloradísimo local y ya en marzo pasado solicitaron al presidente de la ANR dejar el cargo.