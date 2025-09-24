Muere dueño de pollería que sufrió quemaduras tras explosión de garrafa

Ayer martes se confirmó en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas, en Asunción, la muerte del dueño de una pollería de la ciudad de Fernando de la Mora donde, la semana pasada, se produjo la explosión de una garrafa de gas que le causó quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Robert Cabrera, de 56 años, falleció ayer luego de varios días en terapia intensiva en ese hospital especializado en atención a víctimas de quemaduras.

Cabrera era propietario de una pollería denominada “Mary”, ubicada en la zona sur de Fernando de la Mora en cuya cocina explotó una garrafa de gas el pasado sábado en horas de la tarde.

La explosión causó lesiones y quemaduras en más del 70 por ciento del cuerpo de Cabrera, además de derrumbar el techo del local gastronómico.

