Rechazan revisión de medidas del condenado Merardo Palacios

El Tribunal Colegiado de Sentencia N.º 6 de la Capital resolvió este miércoles mantener la prisión preventiva del excomisario Merardo Palacios, condenado a 12 años de cárcel por tortura. Su condena se dio junto al exministro del Interior Walter Bower por “lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas”.

La defensa de Palacios, a cargo de la abogada Alba María González Rolón, había solicitado la revisión de las medidas cautelares, pero el pedido fue rechazado y el procesado seguirá privado de libertad.

Según el abogado querellante, Rolando Alum, el expolicía solicitó un permiso para asistir a la boda de su hijo. Asimismo, confirmó que tanto Palacios, como Bower y el comisario Osvaldo Vera cumplen su prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Condenas por tortura

Bower fue sentenciado a 15 años, Merardo a 12 años, mientras que Vera recibió una sentencia de 6 años de pena privativa de libertad. El exministro, el expolicía y el policía fueron declarados culpables de tortura contra un grupo de policías y los castigos físicos se produjeron en la comisaría 11ª de Asunción y en el cuartel de la Marina, según se probó en juicio.

