Sindicatos del Hospital de Clínicas solicitan a la Fiscalía investigar irregularidades detectadas por Contraloría

Los representantes de los sindicatos del Hospital de Clínicas presentaron esta mañana una nota en la Fiscalía General del Estado, solicitando la apertura de una investigación por las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en las licitaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA durante el ejercicio fiscal 2024.

Los sindicatos remarcan la importancia de esta acción, ya que buscan que se esclarezca plenamente la situación y que se defiendan los intereses de toda la ciudadanía.

“Lo que estamos presentando a la Fiscalía es el pedido de apertura de investigación en base a las publicaciones periodísticas, sobre el informe que de la auditoría que realizó la Contraloría de procesos de compra del año 2024, de la Facultad de Ciencias Médicas”, explicó Diego Sánchez.

En dicha auditoría, la Contraloría encontró varias observaciones, las cuales abarcaban un monto aproximado de 12 mil millones de guaraníes.

“Nosotros, por mandato de la Asamblea de tres sindicatos, pedimos que se investigue que es lo que sucedió detrás de esas observaciones, porque estas son siempre indicios de hechos punibles”, señaló.

Luego comentó que si hubo daño patrimonial a la institución, es un monto muy grande. “Tenemos compra de medicamentos, Ministros, la falta de carga de montos en el sistema de contrataciones públicas y todos son del periodo 2024″, subrayó.

“Es un monto muy elevado y nuestro presupuesto siempre es bastante bajo. Siempre estamos con falta de recursos y por eso es que queremos es que se transparente la gestión de los recursos y lo que encontró la Contraloría", sostuvo Sánchez.

“Si no hay nada, fantástico. Pero 12 mil millones es mucho dinero para nosotros”, finalizó.