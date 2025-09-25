Balean a una mujer y detienen a su pareja en Pedro Juan Caballero

Una mujer de 27 años identificada como Andrea Petrona Ovelar Arias, resultó con una herida de bala en el brazo y tórax durante un hecho ocurrido en Pedro Juan Caballero en circunstancias aún no esclarecidas; el esposo de la víctima, identificado como Edgar Daniel Insfrán Verón, de 29 años habría señalado primero que la mujer fue víctima de bala perdida, luego de que se trató de un intento de asalto, cayó en contradicciones y quedó aprehendido por disposición de la fiscal Mirta Martínez.

Víctima acusó una herida en el brazo y tórax

Fuentes del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero señalaron que la mujer acusó un impacto de bala en el brazo que afectó el tórax. La paciente tuvo una “herida penetrante con arma de fuego en el tórax lado derecho neumotórax y fractura diafisaria de húmero lado derecho con orificio de entrada y sin orificio de salida”, señalaron desde dicho nosocomio.

Lea más: Feminicidio en PJC: muere joven que había sido quemada, presuntamente por su pareja

Pareja aprehendida por supuesto auxilio tardío y contradicciones

El esposo de la víctima, identificado como Edgar Daniel Insfrán Verón, fue aprehendido por disposición de la fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, abogada Mirta Martínez. “La pareja de la víctima señaló que la mujer fue herida durante un intento de asalto al que se resistió y forcejeó con los asaltantes produciéndose un disparo, pero también dijo en algún momento que fue víctima de bala perdida, cayó en contradicciones y fue aprehendido para mejores averiguaciones; además su pareja primero llevó a la víctima a su casa y después la trasladó al hospital, es decir, no auxilió rápidamente a la víctima”, indicó el oficial César Samaniego, subjefe de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El uniformado agregó que no se puede descartar que se trate de un intento de feminicidio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido fue derivado a una sede policial mientras que la víctima permanece internada en el Hospital Regional de esta ciudad.