“Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay”, un documental producido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el marco de la serie “Reparando Derechos”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) produjo el documental “Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay”, que puede ser visto íntegramente en este artículo.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 17:19

Con la Comunidad Yakye Axa (sentencia de 2005), a 20 años del fallo, el Estado sólo cumplió con la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y otras reparaciones monetarias, sin embargo, en lo referido a lo estructural, la deuda sigue.

Aunque la comunidad, a finales del 2022 ya se asentó en tierras alternativas a las originarias, el terreno sigue sin ser titulado a su favor.

La Corte IDH valoró que se haya finalizado la construcción del camino de acceso a estas tierras alternativas, un proceso que requirió casi una década. No obstante, quedan pendientes mejoras como la nivelación de tramos, la reglamentación de su uso y un plan de mantenimiento regular.

En cuanto a servicios básicos, aunque se completó la electrificación y se entregaron 50 viviendas, aún reclaman la instalación de sanitarios adecuados y la comunidad depende de camiones cisterna para el suministro de agua en periodos de sequía.

