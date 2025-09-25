“Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay”, un documental producido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con la Comunidad Yakye Axa (sentencia de 2005), a 20 años del fallo, el Estado sólo cumplió con la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y otras reparaciones monetarias, sin embargo, en lo referido a lo estructural, la deuda sigue.
Aunque la comunidad, a finales del 2022 ya se asentó en tierras alternativas a las originarias, el terreno sigue sin ser titulado a su favor.
La Corte IDH valoró que se haya finalizado la construcción del camino de acceso a estas tierras alternativas, un proceso que requirió casi una década. No obstante, quedan pendientes mejoras como la nivelación de tramos, la reglamentación de su uso y un plan de mantenimiento regular.
En cuanto a servicios básicos, aunque se completó la electrificación y se entregaron 50 viviendas, aún reclaman la instalación de sanitarios adecuados y la comunidad depende de camiones cisterna para el suministro de agua en periodos de sequía.
