Denuncian supuesto nepotismo y corrupción en el Materno Infantil de Fernando de la Mora, feudo de Rodrigo Gamarra

Mediante su cuenta en redes sociales, el activista y comunicador Ariel Basualdo realizó una serie de denuncias del estado en el que se encuentra el Hospital Materno Infantil, lugar que se conoce como “feudo” del diputado colorado cartista Rodrigo Gamarra.

El director del hospital es el doctor Juan Gabriel Martínez Miranda, a quien el Ministerio de Salud Pública (MSP) designó cinco cupos de contratos, de los cuales dos de los mismos fueron ocupados por familiares directos de Martínez Miranda.

Uno de los cupos fue designado a la doctora Mariela Mancuello, esposa del director, recientemente contratada para cubrir los domingos de noche el área de Urgencias Adultos del hospital, mientras que Zulema Carrillo, cuñada del director, también recientemente contratada, hace guardia los sábados en Urgencias Adultos, de acuerdo con la denuncia del comunicador.

Además, el doctor Christian Gabriel Martínez Miranda, hermano del director, habría sido contratado para cubrir vacaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministerio de Salud coordina atención en Parque industrial de Luque

Arreada en el hospital de Fernando de la Mora

Otra denuncia que realiza el activista es la supuesta “arreada”, como se dice comúnmente cuando convocan y obligan a los funcionarios públicos a ir a los actos y eventos partidarios de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mediante capturas de pantalla de un chat grupal de WhatsApp, que tiene la foto del diputado Rodrigo Gamarra junto al vicepresidente, Pedro Alliana, realizan un listado de quienes serían los funcionarios del hospital que acudirían a un acto partidario que se realizó el 7 de julio en la vivienda del legislador.

La doctora Celia Alfonso tuvo problemas judiciales cuando cayó como sospechosa de falsear un certificado falso al supuesto líder narco del caso Mercat, Walter José Galindo; pese al antecedente, el director del materno infantil solicitó la contratación de la misma al director de redes y servicios del Ministerio de Salud, Gustavo Ortiz.

Dentro del hilo de denuncias, también hay una foto en la que la asesora jurídica del hospital posa en una foto con el diputado colorado Gamarra.

Lea más: Hospital Nacional: invertirán US$ 150 millones en obras, pero no hay ni jeringas, denuncian pacientes

Hospital en mal estado

El autoclave, máquina que se utiliza para esterilizar ropas de cirugía, actualmente no funciona, según la publicación, por lo que todo lo que se necesita esterilizar se envía al hospital San Pablo.

Las fotos del diputado Gamarra se publicaron en la cuenta oficial del hospital. El legislador cartista visitó el centro asistencial ayer para realizar la donación de una ambulancia. En las publicaciones aparece también Pablo Giménez, quien es funcionario del Ministerio del Interior y sería muy cercano a Gamarra, que siempre aparece en los actos del hospital, según denunció el activista.

Además, se ve a ambos recorriendo el hospital con ropa de calle, incluso los lugares esterilizados, como los quirófanos.

También hay fotos de pasacalles en la zona del hospital, donde funcionarios denuncian hechos de corrupción, maltratos, nepotismo y abuso de poder. “Basta de hurreros en cargos relevantes. Se debe dejar de administrar como una seccional colorada. Personal del Hospital materno infantil HARTO”, reza uno de ellos.

Basualdo publicó septiembre del año pasado una denuncia de presunto nepotismo en la que contrataron en el mismo hospital, sin concurso a Ángela Chiovetta (tía del director) como jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Gabriela Martínez Chiovetta (prima) quien asumió como jefa de Patrimonio y el licenciado Andrés Galeano encargado del dpto. de enfermería (fliar político), siempre según el comunicador.

Los mismos fueron supuestamente contratados en julio de ese año y en agosto, meses después, Galeano fue denunciado por supuestos malos tratos al personal.

Galeano también presuntamente aparece en el grupo de apoyo a Rodrigo Gamarra con un comentario apoyando al legislador.

Los propios funcionarios se reunieron con el diputado Raúl Latorre, como también a la ministra de Salud, Teresa Barán - quien visitó el centro médico el 3 de julio - para denunciar los hechos expuestos y urgir una auditoría; sin embargo, hasta el momento no recibieron respuestas.