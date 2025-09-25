Viajes

Imperdible opción para visitar un lugar histórico este fin de semana en Santaní

SAN ESTANISLAO. El legendario e histórico arroyo Tapiracuai es un atractivo ideal para las familias que quieran realizar turismo interno y disfrutar de la naturaleza durante este fin de semana largo.

Por ABC Color y Sergio Escobar Rober
25 de septiembre de 2025 - 11:06
La playa del arroyo Tapiracuai es una de las opciones para visitar este fin de semana largo en Santaní.

El sitio se encuentra ubicado a escasa distancia del casco urbano de la población, en el barrio 3 Tapiracuai, donde los visitantes pueden llegar a cualquier hora del día. El lugar cuenta con una extensa playa para estacionamiento de vehículos. También hay espacio para la instalación de camping a orillas del arroyo.

El sitio turístico cuenta con una extensa playa de estacionamiento para los visitantes.

Con la llegada de la época de calor, ha aumentado considerablemente la presencia de visitantes en la playa del cauce hídrico, principalmente en horas de la tarde y los fines de semana.

Rutas para llegar

Los interesados en realizar una escapada con la familia o con grupos de amigos desde otros puntos del país pueden hacerlo utilizando la ruta PY03, la PY08 y la PY22, cuyos trayectos conectan con la ciudad de San Estanislao (Santaní), asentada en la zona sur de San Pedro.

Lea más: Turismo interno: arroyo Tapiracuai espera a bañistas en la Navidad y para recibir el 2024

Contacto para consultas

Para cualquier consulta, las personas pueden comunicarse con la señorita Julia Duarte, funcionaria de la Municipalidad, al número 0971 294 159, principalmente aquellas personas que van a visitar por primera vez el arroyo Tapiracuai, reconocido como la carta de presentación de Santaní.

Julia manifestó que estarán esperando a todas las personas que quieran visitar la ciudad este fin de semana. El ideal es pasar un momento de distracción con la familia o con los amigos.

