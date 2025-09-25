Imperdible opción para visitar un lugar histórico este fin de semana en Santaní

El sitio se encuentra ubicado a escasa distancia del casco urbano de la población, en el barrio 3 Tapiracuai, donde los visitantes pueden llegar a cualquier hora del día. El lugar cuenta con una extensa playa para estacionamiento de vehículos. También hay espacio para la instalación de camping a orillas del arroyo.

Con la llegada de la época de calor, ha aumentado considerablemente la presencia de visitantes en la playa del cauce hídrico, principalmente en horas de la tarde y los fines de semana.

Rutas para llegar

Los interesados en realizar una escapada con la familia o con grupos de amigos desde otros puntos del país pueden hacerlo utilizando la ruta PY03, la PY08 y la PY22, cuyos trayectos conectan con la ciudad de San Estanislao (Santaní), asentada en la zona sur de San Pedro.

Contacto para consultas

Para cualquier consulta, las personas pueden comunicarse con la señorita Julia Duarte, funcionaria de la Municipalidad, al número 0971 294 159, principalmente aquellas personas que van a visitar por primera vez el arroyo Tapiracuai, reconocido como la carta de presentación de Santaní.

Julia manifestó que estarán esperando a todas las personas que quieran visitar la ciudad este fin de semana. El ideal es pasar un momento de distracción con la familia o con los amigos.