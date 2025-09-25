Video: joven limpeña denuncia al intendente Optaciano Gómez por agresión en la vía pública

Un video, que pronto se hizo viral, fue compartido en redes sociales por una joven limpeña que le habría reclamado al intendente Optaciano Gómez Verlangieri, algunos aspectos de su gestión.

La que graba el video se encuentra dentro de un automóvil, el intendente y su hija se acercan a la ventanilla del vehículo, donde discuten.

Se observa que la hija del intendente “manotea” el celular, mientras es empujada por su padre que le indica que se retire.

Un agente de tránsito se interpone entre el vehículo donde está la joven y el intendente.

“No te voy a hacer nada, si eras varón te pegaba”, le dice Gómez, sin dejar de empujar a su hija en todo momento. También se puede ver el gesto que hace con la mano, como si fuera a agredir a denunciante.

La denunciante le pregunta si así se solucionan las cosas, cuando interrumpe la hija y le dice que es una mal educada.

“¿Y qué querés que haga si estamos en Paraguay? Y en Paraguay es cero educación”, le responde.

Se ve que la hija del intendente se aleja y finaliza el video.

Intentamos conversar con Optaciano Gómez, pero no respondió llamadas ni mensajes.