Revelan causa de muerte de adolescente de 16 años hallada en Limpio

El cadáver de una adolescente de 16 años fue hallado ayer en la tarde con signos de violencia y presunto abuso. La autopsia al cuerpo realizado hoy confirmó que la causa de muerte es asfixia por una estrangulación manual, según el forense fiscal Pablo Lemir.

Indicó que la hipótesis es que fue atacada con un golpe y que, tras desplomarse, fue estrangulada.

“Estamos hablando de agresiones provocadas con elementos contundentes, en este caso la mano probablemente, y una estrangulación manual”, reveló.

Adolescente muerta en Limpio: ¿fue víctima de abuso?

Con relación a si fue víctima de presunto abuso, Lemir precisó que no hay una lesión que pueda confirmar de momento eso, aunque destacó que se deben esperar los resultados de otros análisis sometidos al cadáver.

“Sacamos muestras de todas las partes del cuerpo, fluidos también, pero tenemos que esperar los resultados del laboratorio para poder determinar. No hay una lesión hemorrágica de tipo agudo que pueda justificar que hablemos de eso, pero eso no significa que el hecho no haya ocurrido”, dijo.

Feminicidio: más de dos sospechosos

Para el fiscal de la causa, Víctor Villaverde, el hecho se encuadra dentro de un feminicidio por las características halladas.

Precisó que hay más de dos personas sospechosas y que una de las líneas tiene que ver con lazos relacionados con la madre recluida de la víctima. “Es una línea que se está siguiendo. Lógicamente, esto tiene que avanzar y tampoco podemos dar datos muy profundos en ese sentido”, refirió.

Acotó que la responsable de la guarda de la adolescente, que en este caso correspondería a una madrina, será investigada. “Eso amerita un tipo de investigación distinto a un homicidio, salvo que tenga alguna implicancia también en ese sentido”, mencionó.