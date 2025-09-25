Nacionales

Paraguarí se prepara para vivir una fiesta de cultura y tradición en el “Aty Guasu Paraguarípe”

Paraguarí. La antigua estación del tren de esta ciudad será el escenario de la cuarta edición del “Aty Guasu Paraguarípe”. El evento, que se realizará este domingo a partir de las 10:00 horas, fue declarado de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). En la ocasión, estarán presentes microemprendedores, artistas plásticos y exponentes de la gastronomía local, en una jornada de integración cultural.

25 de septiembre de 2025 - 08:58
El la feria de microemprendedores se realizará en la explanada de la ex estación del tren.
La actividad “Aty Guasu Paraguarípe” fue declarada de “Interés Turístico Nacional” por resolución N°1247/2025 de la Senatur, en reconocimiento a su aporte para la promoción del turismo interno y el fortalecimiento de la identidad cultural paraguaya.

La secretaria de Protocolo, Ceremonial y Cultura de la Municipalidad de Paraguarí, Noelia Alcaraz Duarte, explicó que el objetivo del encuentro es “potenciar el turismo interno, fortalecer las actividades artísticas, culturales y turísticas que se desarrollan en este municipio”.

El productor de miel de abeja “Mita’i”, César Gavilán, estaba ofertando sus productos desde G.12.000 hasta G.50.000.
El distrito de Paraguarí, que integra la Red de Pueblos Pintorescos del noveno departamento, se caracteriza por su riqueza natural, ya que concentra la mayor cantidad de cerros de la zona, convirtiéndose en un punto de interés para quienes buscan contacto con la naturaleza y un descanso del trajín diario.

El distrito de Paraguarí recibe a los visitantes con la belleza de sus cerros.
Durante la jornada en la exestación del tren, los visitantes podrán disfrutar de un festival gastronómico, artístico y cultural, acompañando a emprendedores locales y celebrando en un ambiente festivo.

Programa oficial

  • 07:30 a 09:30 h: Ingreso de emprendedores.
  • 10:00 h: Cierre de la zona e inicio de la gran feria de emprendedores.
  • 11:30 h: Apertura oficial del festival Aty Guasu Paraguarípe, declarado de interés turístico nacional por la Senatur.
Aty Guasu Paraguarípe
Varios artistas estarán en escenario en el festival "Aty Guasu Paraguarípe".

En el escenario estarán presentes:

Niña cantante Joselin, Banda de músicos de la Artillería, Los Hermanos Guillén, Gabriela Monserrath, Grupo Transición, Grupo Parafolk, Conjunto Folklórico de la Policía Nacional, I.M.A. Música, Grupo Estación 12, Grupo Tercera Capital, Grupo Arte Nativo, Andy & Martin, Agrupación Sin Límite, la Batalla de DJs.

Martín y Andy estarán en el escenario en el festival "Aty Guasu Paraguarípe".
Martín y Andy estarán en el escenario en el festival "Aty Guasu Paraguarípe".

Del Instituto Municipal de Artes (IMA) estará presente también el elenco de danza, junto al elenco Falcón Jeroky de Bajo Chaco, Esencias de mi Tierra, Estudio Bailarte, Antonia Cabrera – Centro de Artes y la Academia Luz Marilen.

