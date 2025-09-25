Paraguarí se prepara para vivir una fiesta de cultura y tradición en el “Aty Guasu Paraguarípe”

La actividad “Aty Guasu Paraguarípe” fue declarada de “Interés Turístico Nacional” por resolución N°1247/2025 de la Senatur, en reconocimiento a su aporte para la promoción del turismo interno y el fortalecimiento de la identidad cultural paraguaya.

La secretaria de Protocolo, Ceremonial y Cultura de la Municipalidad de Paraguarí, Noelia Alcaraz Duarte, explicó que el objetivo del encuentro es “potenciar el turismo interno, fortalecer las actividades artísticas, culturales y turísticas que se desarrollan en este municipio”.

El distrito de Paraguarí, que integra la Red de Pueblos Pintorescos del noveno departamento, se caracteriza por su riqueza natural, ya que concentra la mayor cantidad de cerros de la zona, convirtiéndose en un punto de interés para quienes buscan contacto con la naturaleza y un descanso del trajín diario.

Durante la jornada en la exestación del tren, los visitantes podrán disfrutar de un festival gastronómico, artístico y cultural, acompañando a emprendedores locales y celebrando en un ambiente festivo.

Programa oficial

07:30 a 09:30 h: Ingreso de emprendedores.

10:00 h: Cierre de la zona e inicio de la gran feria de emprendedores.

11:30 h: Apertura oficial del festival Aty Guasu Paraguarípe, declarado de interés turístico nacional por la Senatur.

En el escenario estarán presentes:

Niña cantante Joselin, Banda de músicos de la Artillería, Los Hermanos Guillén, Gabriela Monserrath, Grupo Transición, Grupo Parafolk, Conjunto Folklórico de la Policía Nacional, I.M.A. Música, Grupo Estación 12, Grupo Tercera Capital, Grupo Arte Nativo, Andy & Martin, Agrupación Sin Límite, la Batalla de DJs.

Del Instituto Municipal de Artes (IMA) estará presente también el elenco de danza, junto al elenco Falcón Jeroky de Bajo Chaco, Esencias de mi Tierra, Estudio Bailarte, Antonia Cabrera – Centro de Artes y la Academia Luz Marilen.