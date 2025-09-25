API dice que seguirá con las protestas hasta recuperar el Indi

La Asociación de Parcialidades Indígenas (API), realizó en la tarde de este jueves una rueda de prensa en la Plaza Italia, donde expresaron que no van a dejar la lucha hasta lograr sus exigencias, especialmente la de la reapertura del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en la capital.

“Nosotros no nos vamos a retirar, vamos a seguir la lucha hasta el final. Y dos puntos nomás es nuestro reclamo, la reapertura del Instituto Paraguayo del Indígena con toda la infraestructura para el funcionamiento de nuestra institución y que todas las comunidades indígenas puedan tener el respaldo necesario para dar cumplimiento con acciones y no con falsas promesas”, expresó Tatiana Espínola.

El segundo punto es la destitución inmediata del presidente Juan Ramón Venegas por violar la ley 904 en el artículo 20, que establece que el Indi tendrá su domicilio legal en la sede de Asunción.

“También por violar la constitución nacional y el convenio 169 de la OIT donde los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presidente de Indi reiteró a líderes indígenas que habilitará oficina en Asunción

A continuación remarcó: “Los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas y administrativas que nos afectarán directamente, como también incluirnos en la formulación y aplicación de planes de desarrollo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Santiago Peña, por favor, reportate. Habla, salí, habla con la gente, con el pueblo paraguayo”, fue el reclamo de la representante de la Asociación de Parcialidades Indígenas.

Seguido agregó: “Exijo respeto para mi pueblo, señor presidente Santiago Peña. Por favor, vele al pueblo paraguayo, a los hermanos indígenas que están en diferentes zonas, ciudades, departamentos, que están en la calle reclamando lo que por ley nos pertenece, exigiendo que se haga cumplir la ley".

“Voy a luchar hasta mi último día y seguiré en marcha hasta que nos devuelvan nuestro instituto paraguayo indígena”, sostuvo Tatiana, quien confirmó que se sumarán a la movilización que se está organizando.