Indi anunció nueva sede en Asunción, pero apenas habilitó una “mesa de entrada”

A través de un comunicado, el Indi anunció la reapertura de una oficina en Asunción, luego de la salida del predio que ocupaba la entidad sobre la avenida Artigas. El jueves 18, reabrió en el edificio central del MEC. La situación generó nuevas protestas de organizaciones indígenas, que denunciaron que apenas se habilitó una “mesa de entrada” para la atención de las comunidades.