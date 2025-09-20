Nacionales

Indi anunció nueva sede en Asunción, pero apenas habilitó una “mesa de entrada”

A través de un comunicado, el Indi anunció la reapertura de una oficina en Asunción, luego de la salida del predio que ocupaba la entidad sobre la avenida Artigas. El jueves 18, reabrió en el edificio central del MEC. La situación generó nuevas protestas de organizaciones indígenas, que denunciaron que apenas se habilitó una “mesa de entrada” para la atención de las comunidades.

20 de septiembre de 2025 - 16:35
Indignante. Apenas una mesa de entrada habilitaron como domicilio legal del Indi en Asunción.Rene Gonzalez

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), anunció este jueves la reapertura de una nueva oficina en Asunción, habilitada para la atención de comunidades indígenas en el edificio Ramón Indalecio Cardozo, local central del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la capital.

“El domicilio legal del Indi, se encuentra habilitado en la planta baja del edificio Ramón Indalecio Cardozo, propiedad del MEC, ubicado en 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Víctor Haedo, de la ciudad de Asunción, conforme establece el artículo N° 29 de la Ley 904/81, que establece el estatuto de las comunidades indígenas”, dice el comunicado de la entidad.

Luego, indica que en la oficina funciona la atención de “mesa de entrada única”, donde además se facilitan los canales habilitados para recepción de documentos y consultas.

Nuevos reclamos

Organizaciones como la Asociación de Parcialidades Indígenas (API), cuestionaron la apertura de apenas una mesa de entrada como domicilio legal de la entidad que debe acogerlos en sus requerimientos.

Comunicado de las organizaciones indígenas.
A través de una nota dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, exigen que se reabra una sede central propia para la “atención digna” de los pueblos.

