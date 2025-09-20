Indi anunció nueva sede en Asunción, pero apenas habilitó una “mesa de entrada”

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), anunció este jueves la reapertura de una nueva oficina en Asunción, habilitada para la atención de comunidades indígenas en el edificio Ramón Indalecio Cardozo, local central del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la capital.
“El domicilio legal del Indi, se encuentra habilitado en la planta baja del edificio Ramón Indalecio Cardozo, propiedad del MEC, ubicado en 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Víctor Haedo, de la ciudad de Asunción, conforme establece el artículo N° 29 de la Ley 904/81, que establece el estatuto de las comunidades indígenas”, dice el comunicado de la entidad.
Luego, indica que en la oficina funciona la atención de “mesa de entrada única”, donde además se facilitan los canales habilitados para recepción de documentos y consultas.
Nuevos reclamos
Organizaciones como la Asociación de Parcialidades Indígenas (API), cuestionaron la apertura de apenas una mesa de entrada como domicilio legal de la entidad que debe acogerlos en sus requerimientos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A través de una nota dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, exigen que se reabra una sede central propia para la “atención digna” de los pueblos.