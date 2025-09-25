Nacionales

Un detenido durante rescate de 23 pichones de loros del tráfico ilegal en Itá

En un operativo en conjunto coordinado entre varias instituciones del Estado, lograron rescatar 23 pichones de psitácidos, más conocidos como lores, del tráfico ilegal. El procedimiento se realizó en una vivienda de Itá. Una persona quedó detenida.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 18:38
Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.
Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.Gentileza

Intervinientes de varias instituciones rescataron 23 pichones de psitácidos (loros) que eran objeto de tráfico ilegal.

Las aves serán puestas a cuidado y atención especializada para asegurar su sobrevivencia y bienestar.

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda ubicada en el distrito de Itá, una persona fue detenida y se incautaron equipos informáticos que serán sometidos a investigación.

Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.
Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.

Rescate de loros

La intervención fue un operativo en conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), el Batallón de Inteligencia Militar, el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales, Policía Nacional y la Interpol OCN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Combate al Tráfico de Fauna Silvestre, y demuestra el compromiso del Gobierno del Paraguay en la lucha contra los delitos ambientales, protegiendo la biodiversidad y el patrimonio natural del país.

Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.
Rescatan a pichones de loro del tráfico ilegal durante un operativo en una vivienda de Itá.
Enlace copiado