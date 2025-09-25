Un detenido durante rescate de 23 pichones de loros del tráfico ilegal en Itá

Intervinientes de varias instituciones rescataron 23 pichones de psitácidos (loros) que eran objeto de tráfico ilegal.
Las aves serán puestas a cuidado y atención especializada para asegurar su sobrevivencia y bienestar.
Durante el procedimiento, realizado en una vivienda ubicada en el distrito de Itá, una persona fue detenida y se incautaron equipos informáticos que serán sometidos a investigación.
Rescate de loros
La intervención fue un operativo en conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), el Batallón de Inteligencia Militar, el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales, Policía Nacional y la Interpol OCN.
Esta acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Combate al Tráfico de Fauna Silvestre, y demuestra el compromiso del Gobierno del Paraguay en la lucha contra los delitos ambientales, protegiendo la biodiversidad y el patrimonio natural del país.