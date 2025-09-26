Caminera refuerza controles por fin de semana largo: estos son los documentos y medidas obligatorias

La Patrulla Caminera ya se encuentra desplegando un operación especial para garantizar la seguridad vial durante el fin de semana largo.

La inspectora Patricia Ferreira, directora de Relaciones Públicas de la institución, explicó que el despliegue se extenderá a nivel nacional, con fiscalizaciones en diferentes rutas y controles en puntos estratégicos de alto tráfico.

“El personal estaría abocado ya desde hoy para el operativo de evacuación de la Capital en caso de que haya gran cantidad de vehículos dirigiéndose hacia el interior del país. Y ya el lunes para el retorno, en donde los inspectores estarán realizando lo que es la regulación del tránsito vehicular en los lugares de alto flujo”, refirió.

Documentos obligatorios para circular

Ferreira recordó a los conductores que deben portar la licencia de conducir, la habilitación municipal y la cédula verde.

Aclaró que tanto la licencia como la habilitación pueden ser presentadas de manera digital mediante el portal “Identidad Electrónica”.

Sin embargo, advirtió el usuario debe verificar antes de salir si su habilitación vehicular figura en la plataforma, ya que algunas comunas no han integrado aún este documento al portal. En caso de que no se encuentre, el conductor deportarlo de manera física, según indicó.

Recomendaciones de seguridad en ruta

La inspectora también resaltó en la necesidad de realizar un chequeo básico del vehículo antes de emprender viaje.

Según mencionó, es fundamental revisar las luces delanteras y de freno, verificar el estado de los frenos y garantizar el uso correcto de los cinturones de seguridad. “No solamente el conductor debe de utilizar los cinturones, sino todos los ocupantes, tanto el delantero como el trasero”, enfatizó Ferreira.

Asimismo, recordó que, en caso de llevar menores de cinco años, es obligatorio contar con un asiento para transporte infantil.

Control especial en San Bernardino

Además del despliegue nacional, Ferreira informó que la Caminera reforzará su presencia en San Bernardino, debido al Reciclarte, en el que se prevé una convocatoria masiva este fin de semana.

“Los inspectores estarán abocados también a este servicio en esa zona, realizando la cobertura de regulación del tránsito vehicular, tanto para la llegada de las personas al lugar, como también ya la posterior evacuación”, adelantó.