Cañicultores suspenden el bloqueo hasta el martes

Los cañicultores de Mauricio José Troche manifestaron que retomarán su medida de fuerza con mayor intensidad el próximo martes 30, luego del día feriado del lunes, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades de Petropar.

El dirigente, Víctor Rodas, señaló que más gremios de productores del dulce vegetal y de otros sectores se estarían sumando a la protesta, lo que incrementará el impacto del cierre de la mencionada carretera.

Además, lamentó el escaso interés del presidente de Petropar, Eddie Jara (ANR-HC), de buscar una solución definitiva al conflicto a pesar de las reiteradas exigencias del sector productivo.

El tren de moliendas

La exigencia central de los cañicultores es la culminación inmediata del montaje del nuevo tren de moliendas de la planta alcoholera que Petropar tiene en Mauricio José Troche, obra que tiene un avance del 85% según la empresa contratista.

Este equipamiento es clave, sostienen, ya que se encarga de moler y exprimir la caña dulce para la producción de alcohol carburante.

El actual tren de moliendas de la estatal tiene más de 40 años de antigüedad y solo puede procesar 2.180 toneladas de caña dulce por día.

Con el nuevo equipo de molienda, la capacidad se duplicaría y llegaría a 4.000 toneladas diarias, lo que permitiría absorber toda la producción de la zona y garantizar la sostenibilidad de miles de familias de cañicultores, según las expectativas.

Los citados reclamantes cumplieron ayer su quinto día de manifestaciones en el km 155 de la ruta PY02, con el bloqueo del paso al tránsito de vehículos por casi dos horas por tramo.

Esta semana debía realizarse una mesa de diálogo con las autoridades de Petropar; sin embargo, el encuentro no prosperó.

Por su parte, el director de Policía del departamento del Guairá, Crio. Gral. Osval Lesme, manifestó que hasta el momento no se produjeron incidentes, aunque advirtió que si la manifestación se extiende más de lo previsto, no se descarta la utilización de la fuerza para despejar la vía, con apoyo de los efectivos antidisturbios.