Coalición TLGBI+ convoca a marcha para enfrentar al autoritarismo

Este año la 22 Marcha TLGBI+ del Paraguay se desarrolla bajo el lema en jopara: “Ore rete ovale ha ore ñe’ẽ oñehendúta. ¡Ndoroguevimo´äi ante el autoritarismo!” (Nuestros cuerpos valen y nuestras voces se escucharán. ¡No retrocederemos ante el autoritarismo!).

Desde la Coalición TLGBI+, integrada por organizaciones y activistas de todo el país, indican que adoptaron este lema atendiendo que sus cuerpos e identidades siguen siendo razones de discriminación, violencia y silencio impuesto.

“Marchamos porque el autoritarismo se manifiesta en políticas estatales que niegan derechos; en los discursos de odio que circulan en los medios y en redes sociales, y en acciones que buscan expulsarnos de los espacios públicos”, aseguran desde la coalición.

“Marchamos porque nosotres no retrocederemos en este contexto de retrocesos democráticos, que persigue a activistas y amenaza la libertad de expresión”, sostienen.

Lectura de manifiesto y festival

Agregan que la marcha es un manifiesto político de por sí; un acto de resistencia ante la criminalización y persecución de sus vidas, pero además es una celebración de vida, por eso, luego de cada marcha y lectura del manifiesto, realizan un gran festival TLGBI+ donde cuentan con teatro, danza, canto, performance y Djs.

“¡Una marcha para reivindicar que existimos y resistimos!“, exclaman.

La Coalición TLGBI+ está integrada por Aireana - Grupo por los derechos de las lesbianas; ASOEDHU – Asociación para la educación en derechos humanos; Casa Diversa Casa Trans – Centro Comunitarios para personas TLGBIQ+; Cristianos Inclusivos del Paraguay.

Además, también la componen Diversidad Frontera – Colectivo LGBTIQA+ de Pedro Juan Caballero; Escalando - Asociación de personas trans; Enlace – Centro de Desarrollo Humano; Fundación Vencer - Asociación de personas con VIH/Sida del Paraguay; Maternidades Diversas - Grupo de madres lesbianas y bisexuales; Mesa Nacional Trans Paraguay, Psicofeml; Somos Pytyvohara - Grupo de Adolescentes y jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos; Unidos por el Arcoíris - Asociación de padres, familiares y amigos de personas TLGBI+; Unidas en la Esperanza – Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales; Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (Repadis) y activistas independientes.

La 22 Marcha TLGBI+ del Paraguay, que se realizará el martes 30 de septiembre a las 18:00 horas, partiendo desde la Escalinata de Antequera rumbo a la Plaza de la Democracia, donde se realizará el Festival de la Diversidad.