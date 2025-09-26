Compatriotas en Estados Unidos se unen para apoyar a Teletón

Pensando en miles de niños, niñas y adolescentes que reciben atenciones gratuitas y de calidad en la Fundación Teletón, se están organizando cuatro encuentros benéficos en distintas ciudades de Estados Unidos para fortalecer los servicios de rehabilitación integral en los centros de rehabilitación en Asunción, Coronel Oviedo y Alto Paraná.

El primer encuentro será en Nueva York, con una Cena Show el sábado 27 de septiembre (más información y reservas al +1(646)874-6773); le seguirá en Miami la Noche de Arte, Música y Tradición Paraguaya, el viernes 3 de octubre (más información y reservas al +1(786)715-8973); luego, en Washington D.C., se vivirá “Una Noche de Esperanza” el sábado 4 de octubre; y durante el “I Love Paraguay Weekend”, del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Un porcentaje de las ventas realizadas en el icónico restaurante paraguayo de EE.UU., delivery y pick up, será donado a la Fundación Teletón Paraguay.

“Cada año Teletón nos demuestra que juntos podemos transformar realidades. Estos encuentros previos en USA son una muestra del compromiso y cariño de nuestra gente que está viviendo lejos, pero que no se olvidan de los niños de Paraguay”, expresó Víctor Ibarrola, director Ejecutivo de la Fundación Teletón, quien participará de todos los eventos.

En cada ciudad habrá actividades culturales, música en vivo, degustación de comidas típicas y espacios para compartir, con el mismo objetivo, unir los esfuerzos para que más niños, niñas y adolescentes en Paraguay sigan recibiendo rehabilitación gratuita, integral y de calidad.

Desde la Fundación Teletón se invita especialmente a la comunidad paraguaya en Estados Unidos a sumarse a esta cadena de solidaridad y ser parte de estas jornadas previas a la gran Teletón 2025.