Inglés: habilitan agenda telefónica para cursos en el Ministerio de Defensa

Un nuevo llamado a nuevos alumnos realizó esta semana el Instituto Superior de Idiomas (ISD) del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La convocatoria, es exclusivamente para el Libro 1 del curso de inglés, que forma parte del nivel inicial del idioma y, está enfocado a jóvenes y adultos sin conocimiento previo.

Lea más: Estudiar idiomas constituye una llave que abre numerosas puertas

Para inscribirse al curso de inglés principiante, los interesados tendrán una única oportunidad el martes 30 de septiembre, día en que se habilitará la agenda telefónica a partir de las 08:00 hasta completar los cupos disponibles.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa, se debe llamar al 021-204-925.

Inglés: horarios y requisitos

El horario para esta convocatoria del Book 1, sera de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 en modalidad presencial a partir del 6 se octubre. Un dato importante es que no se requiere de examen de ingreso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los requisitos para la inscripción se destacan: