Movilización de indígenas continuará hasta que se destituya al presidente del Indi, según Anivid

Según la Anivid y otras organizaciones aliadas, la movilización de los pueblos indígenas en distintos puntos del país continúa vigente y seguirá desarrollándose durante los próximos días.
“El cierre de rutas y medidas de fuerza se mantienen en todos los departamentos del país”, aseguran.
Asimismo, ante una serie de incumplimientos y la “falta de respeto” por parte del Gobierno de Santiago Peña, los manifestantes exigen:
- La inmediata destitución del presidente del Indi, Ramón Benegas.
- La reapertura inmediata del Indi en Asunción.
- Un presupuesto real para la compra de tierras, con la presentación formal de un documento de ampliación para los próximos ejercicios fiscales, pues sin tierra no hay vida.
- Que no se den más desalojos forzosos.
- La instalación de una mesa de diálogo nacional con todos los Pueblos Indígenas del Paraguay.
También instan a la ciudadanía a poder acompañar las manifestaciones que como se mencionaba, continuarán hasta que Benegas deje la titularidad del Instituto Paraguayo del Indígena.
“¡Fuera Ramón Benegas del Indi!“, concluyen.