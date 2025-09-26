Movilización de indígenas continuará hasta que se destituya al presidente del Indi, según Anivid

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) anunció que las movilizaciones de los pueblos indígenas continuarán hasta que Ramón Benegas sea destituido del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). “¡Basta de desalojos forzosos!“, piden también.