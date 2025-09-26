Nacionales

Movilización de indígenas continuará hasta que se destituya al presidente del Indi, según Anivid

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) anunció que las movilizaciones de los pueblos indígenas continuarán hasta que Ramón Benegas sea destituido del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). “¡Basta de desalojos forzosos!“, piden también.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 19:27
Manifestación de indígenas en San Pedro.
Manifestación de indígenas en San Pedro. Gentileza

Según la Anivid y otras organizaciones aliadas, la movilización de los pueblos indígenas en distintos puntos del país continúa vigente y seguirá desarrollándose durante los próximos días.

“El cierre de rutas y medidas de fuerza se mantienen en todos los departamentos del país”, aseguran.

Asimismo, ante una serie de incumplimientos y la “falta de respeto” por parte del Gobierno de Santiago Peña, los manifestantes exigen:

  • La inmediata destitución del presidente del Indi, Ramón Benegas.
  • La reapertura inmediata del Indi en Asunción.
  • Un presupuesto real para la compra de tierras, con la presentación formal de un documento de ampliación para los próximos ejercicios fiscales, pues sin tierra no hay vida.
  • Que no se den más desalojos forzosos.
  • La instalación de una mesa de diálogo nacional con todos los Pueblos Indígenas del Paraguay.
Indígenas se concentran en la Plaza Italia por tercer día consecutivo este miércoles.
También instan a la ciudadanía a poder acompañar las manifestaciones que como se mencionaba, continuarán hasta que Benegas deje la titularidad del Instituto Paraguayo del Indígena.

“¡Fuera Ramón Benegas del Indi!“, concluyen.

