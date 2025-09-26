Padres mantienen toma de escuela de San Lorenzo y exigen destitución de directora por maltrato

Padres de alumnos de la escuela San Antonio de Padua, del barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, mantenían este viernes la toma de la sede de la institución en una medida de fuerza con la que buscan la renuncia o destitución de la directora, Mirta Villagra, a quien acusan de maltratos a docentes y alumnos.

Los padres afirmaron que mantendrán la medida de fuerza hasta que reciban una respuesta favorable a su reclamo. Mientras tanto, los estudiantes darán clases a distancia, en modalidad “virtual”.

Algunos de los manifestantes dijeron a ABC Color que la directora responde a reclamos de los padres con amedrentamiento y amenazas, y que las denuncias en su contra que son “encajonadas” en el Ministerio de Educación y Ciencias.

“Es insostenible con esta señora”

“Estamos cansados de que esta directora siga haciendo lo que quiere, amedrentando por audio, queremos la destitución inmediata”, dijo una madre.

“Es insostenible con esta señora, hace caso omiso a todas las denuncias, nos amenaza con que tiene padrinos políticos”, agregó otra de las presentes.