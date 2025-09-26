Nacionales

Padres mantienen toma de escuela de San Lorenzo y exigen destitución de directora por maltrato

Los padres de estudiantes de una escuela de la ciudad de San Lorenzo tomaron la sede de la institución exigiendo la renuncia o destitución de la directora ante supuestos casos de maltrato. Los alumnos darán clase de forma virtual mientras dure la medida de fuerza.

26 de septiembre de 2025 - 09:00
Padres de alumnos de la escuela San Antonio de Padua, del barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, mantenían este viernes la toma de la sede de la institución en una medida de fuerza con la que buscan la renuncia o destitución de la directora, Mirta Villagra, a quien acusan de maltratos a docentes y alumnos.

Los padres afirmaron que mantendrán la medida de fuerza hasta que reciban una respuesta favorable a su reclamo. Mientras tanto, los estudiantes darán clases a distancia, en modalidad “virtual”.

Algunos de los manifestantes dijeron a ABC Color que la directora responde a reclamos de los padres con amedrentamiento y amenazas, y que las denuncias en su contra que son “encajonadas” en el Ministerio de Educación y Ciencias.

“Es insostenible con esta señora”

“Estamos cansados de que esta directora siga haciendo lo que quiere, amedrentando por audio, queremos la destitución inmediata”, dijo una madre.

“Es insostenible con esta señora, hace caso omiso a todas las denuncias, nos amenaza con que tiene padrinos políticos”, agregó otra de las presentes.

