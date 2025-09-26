Pirayú: Detienen a un hombre y recuperan objetos hurtados de una vivienda

El aprehendido fue identificado como Wilfrido Ocampo Ríos, de 38 años, albañil, domiciliado en el Barrio N°1. En el interior de su vivienda se encontraron un televisor y un minicomponente denunciados como hurtados, los cuales fueron reconocidos por la víctima.

Según el reporte policial, el hurto domiciliario se habría registrado el miércoles en horas de la madrugada, en una casa quinta ubicada en el centro de este municipio. La víctima, Lucio Salvador Suárez, de 59 años, residente en Lambaré, denunció la sustracción de un televisor WIN de 32 pulgadas y un minicomponente Kolke tipo karaoke, ambos de color negro. Tras la denuncia, se convocó a personal de Criminalística e Investigaciones para iniciar las pesquisas.

Durante la intervención, los agentes llegaron hasta la vivienda del supuesto autor, quien fue detenido en la vía pública. Posteriormente, admitió el hecho y entregó los objetos sustraídos: el televisor y el minicomponente denunciados.

Por disposición del agente fiscal José Silguero, el aprehendido permanecerá detenido en la sede policial, mientras que las evidencias recuperadas fueron remitidas a la Unidad Penal de Yaguarón para continuar con las investigaciones correspondientes.

