Video: extraen cinco dientes del pulmón de un paciente en Ineram

Un hombre de 48 años, proveniente del Guairá, acudió a urgencias hace 22 días por una crisis de asma.
El mismo fue tratado con aerosoles, corticoides, pero pese a que pasaron los días no hubo mejora en su condición.
El especialista respiratorio indicó radiografía mediante la cual descubrió un objeto metálico en el bronquio izquierdo.
Fue derivado a Ineram donde el equipo de médicos intervinientes extrajeron cinco dientes del pulmón izquierdo, récord en cantidad, ya que lo máximo que sacaron hasta antes de esta intervención fueron cuatro dientes, según aseguró el médico y líder del equipo que atendió al paciente, Carlos Morínigo.
Paciente estable
El paciente se mantiene estable y podría ser dado de alta en las próximas horas, según estimó el médico.