Carapeguá: mujeres emprendedoras demostraron su creatividad en feria de productos

CARAPEGUÁ. Con productos caseros, de granja y hasta ropas usadas, mujeres emprendedoras mostraron creatividad y esfuerzo en una feria organizada por beneficiarias del programa Tekoporã. Cada emprendimiento es para ellas una oportunidad de independencia económica y de apoyo a sus familias.

Por Emilce Ramírez
27 de septiembre de 2025 - 20:29
Las emprendedoras durante la feria de este sábado.
Las emprendedoras durante la feria de este sábado. EMILCE RAMIREZ

En la plaza Gral. Eduvigis Díaz de este municipio, un grupo de 13 mujeres emprendedoras beneficiarias del programa Tekoporã, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MSD), exhibió y vendió sus productos como parte de una feria local. La organización estuvo coordinando la funcionaria del MSD, Natalia Figueredo.

Con alimentos tradicionales, dulces, ropas usadas y artículos de granja, las participantes demostraron que el trabajo creativo y organizado puede convertirse en una herramienta real para mejorar la calidad de vida de sus familias.

Marta Franco, asegura que gracias a la venta de maní y al respaldo de Tekoporä, su hija actualmente estudia en la facultad.
Marta Franco, asegura que gracias a la venta de maní y al respaldo de Tekoporä, su hija actualmente estudia en la facultad.

Una de las beneficiarias, Marta Franco, manifestó que ella elabora el dulce de maní y vende en las ferias y de manera diaria sale a comercializar dentro del casco urbano de este municipio.

Relató que tiene tres hijos, dos de ellos menores en edad escolar, y una de sus hijas ya está estudiando en la facultad. Resaltó que con la venta de sus productos genera ingresos para ayudar a mantener su familia.

Laura Carolina Díaz aseguró que aprendió a emprender para generar ingresos en su hogar.
Laura Carolina Díaz aseguró que aprendió a emprender para generar ingresos en su hogar.

Por su parte, Laura Carolina Díaz, manifestó que el programa les ayudó a organizarse, a tener iniciativa propia para emprender y no solo depender de la transferencia social que realiza el Estado a través del programa Tekoporã. Manifestó cuenta con seis hijos, que ella se dedica a comprar fardos de ropas y las vende en su casa en el barrio Santo Domingo y también en las ferias “Todo por 5000”.

Finalmente, la emprendedora Mabel Palacios, explicó que puede salir adelante gracias a su emprendimiento. Ella hace y vende todo tipo de alimentos como sopa, chipa so’o y empanadas. Contó que tiene tres hijos y anhela que su hija, quien está terminando sus estudios secundarios, pueda ingresar a la universidad y está esperanzada con la posibilidad de ser beneficiada con una de las becas que ofrece el gobierno nacional.

Beneficiarias del programa Tekoporä emprenden para mejorar ingresos en Carapeguá.
Beneficiarias del programa Tekoporä emprenden para mejorar ingresos en Carapeguá.
