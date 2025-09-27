Culmina mañana la Fiesta Nacional de las Colectividades en Hohenau

Con su exquisita gastronomía y el deleite de las bellas tradiciones de los 11 países, la Fiesta Nacional de las Colectividades culminará su 13ª edición la noche de este domingo. La última jornada se realizará en el Parque de las Naciones, ubicado en el distrito de Hohenau.

La festividad convocó a miles de personas provenientes de diversos puntos del país, así como también del extranjero. Para los organizadores, el evento simboliza la unión de los pueblos y reafirma el espíritu de integración y diversidad que define a la Capital Nacional de los Inmigrantes.

En el Parque de las Naciones están dispuestos 11 puestos temáticos que representan a las naciones participantes: Paraguay, Polonia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suiza, Argentina, Ucrania, Países Bajos y Bélgica. Destacaron elementos propios de cada cultura, además de ofrecer opciones gastronómicas.

El telón de la gran celebración cerrará con la elección de la nueva Reina Nacional de las Colectividades, título que actualmente pertenece a la representante de la colectividad alemana, Alma Bronstrup.

La última noche

Las entradas para esta última jornada tienen un costo de G. 30.000 y se adquieren en boletería. Los portones abren a las 18:00.

El espectáculo arrancará a las 20:00, con la presentación de la Orquesta Municipal de Hohenau. Seguidamente, la actual reina Alma Bronstrup se presentará junto a la Academia de Danza de Rosanna Paredes.

Posteriormente, las candidatas de las colectividades realizarán la presentación de sus trajes alegóricos junto a sus chambelanes. También se presentará Ricardo Flecha y su grupo.

Para las 22:00 está prevista la coronación de la nueva soberana de las Colectividades. La fiesta cerrará con la actuación en escenario de Los Verduleros, Caramba Cumbia y DJ Marcelo Cáceres.