Indígenas anuncian cierre de ruta indefinido desde el próximo martes

Según el anuncio realizado por los dirigentes, por el momento son tres los lugares donde las familias de los pueblos originarios se estarán concentrando, que son Guayaybí y Gral. Resquín sobre la ruta PY08. El otro punto de la movilización será en la localidad de Yrybucuá, sobre la ruta PY03, frente mismo a la comunidad denominada Yapy, de la parcialidad Ava Guaraní.

Conforme al cronograma establecido por los organizadores de la medida de protesta, los manifestantes realizarán cortes intermitentes de ambas vías hasta lograr que sus pedidos sean oficializados por parte del presidente de la República, Santiago Peña. De lo contrario, seguirán en las rutas por tiempo indefinido, señalaron.

Al respecto, el líder de la comunidad Ñu Apu´a, del distrito de Choré, Ceferiano Romero, explicó que los habitantes de los distintos asentamientos indígenas ya no van a permitir que el titular del Indi, Juan Ramón Benegas, continúe en el cargo, a quien consideran un funcionario incapaz de estar al frente de la institución.

Cumplir con los reclamos

Romero insistió en que el presidente Peña tiene la obligación de escuchar la inquietud de los pueblos originarios, especialmente cuando los reclamos son justos y necesarios como en este caso, atendiendo que la administración actual del Indi no trabaja a favor de las comunidades que requieren de una mejor atención a sus necesidades, aseveró.

Sin respuesta no habrá diálogo

Por su parte, Esteban Vera, uno de los líderes de la comunidad Yapy, del municipio de Yrybucuá, manifestó que mientras no haya una respuesta favorable a sus reclamos, ya no habrá ninguna conversación con los funcionarios del Indi ni con otros representantes del Gobierno nacional, debido a que desde hace mucho tiempo vienen solicitando la destitución del presidente del Indi y la reapertura de la oficina central, pero hasta hoy no tienen el resultado deseado, enfatizó.