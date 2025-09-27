San Juan Bautista: Bomberos Voluntarios inician colecta nacional “Juntos Hacemos Más”

Con el lema “Juntos Hacemos Más”, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios K42 de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones iniciaron la colecta anual que se extiende hasta el 12 de octubre.

Este año salen sin una meta específica que alcanzar, solo con el objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de recursos económicos para el mantenimiento de varios móviles que se encuentran con fallas mecánicas, señaló el capitán de la compañía Silvio Rodríguez.

“Este año, la verdad, no fijamos metas, ya que en varias oportunidades hemos tenido un objetivo y no lo alcanzamos, y eso nos ha desilusionado, por eso esperamos, esperanzados, reunir lo más que se pueda para solventar los gastos que tenemos”, indicó.

Todo lo recaudado irá para el sostenimiento del cuartel K42 de esta comunidad y, principalmente, para el mantenimiento de varios móviles que se encuentran con fallas mecánicas y están fuera de operación en este momento.

“En realidad, todos saben que nuestro servicio va más allá de las fronteras del distrito de San Juan Bautista y, por esa razón, estamos deseosos de levantar los móviles que están con problemas técnicos para poder seguir combatiendo y ayudando a los que nos necesitan”, agregó Rodríguez.

Por su parte, el representante de la organización social San Juan se Mueve, Javier Paredes, mencionó que estarán acompañando esta colecta para apoyar a este grupo de voluntarios y anunció que el viernes 3 de octubre realizarán un maratón en la plaza Boquerón de esta ciudad.

Aparte de las alcancías que ya están en circulación para la colecta, este año están implementando el escaneo de QR a través de las diferentes aplicaciones de banca web para aquellas personas que quieran colaborar con ellos, pero que no cuenten con efectivo y solo se manejen con este sistema.