Video: denuncian que rompieron asfaltado recién terminado en Mariscal López

Si bien aún no fueron inauguradas las obras de alcantarillado y reacondicionamiento de la avenida Mariscal López, los tramos asfaltados ya están siendo habilitados al tránsito. Una vecina de la zona denunció esta tarde que a pocos metros de la calle Coronel Cazal ya se rompió el asfalto.

Según el video compartido por una ciudadana, Graciela Centurión, obreros que tenían vestimenta de la constructora Tecnoedil rompieron el asfalto en una boca de desagüe. Se desconoce el motivo de estos trabajos, pero vecinos reclaman la falta de coordinación, pues antes de terminarse por completo, la avenida ya tendrá parches que podrían afectar a la calidad de las obras.

¿Qué están haciendo en Mariscal López y cuando terminarán?

Los trabajos en la avenida Mariscal López están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., de Paul Sarubbi, bajo fiscalización del MOPC. La inversión es de G. 54.087 millones y el plazo de ejecución de 12 meses, seguido de 18 meses de mantenimiento.

No obstante, ya se registraron retrasos. Las obras debían terminar en octubre, pero el MOPC asegura que las lluvias afectaron el avance. La promesa es que se rehabilite todo el tramo en el mes de diciembre.

Las obras incluyen mejoras en el alcantarillado y la construcción del cordón cuneta, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia, además de toda la reparación de la capa asfáltica.