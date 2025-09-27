Video: vecinos de Mburicao derriban cercado de la plaza tras más dos años de abandono

Vecinos del barrio Mburicao de Asunción derribaron en la noche del viernes las chapas que cercaban por completo la plaza Naciones Unidas, ubicada entre las calles Cerro Corá, Radio Operadores del Chaco y Teniente Bauzá, a pocas cuadras de Mburuvicha Róga. El espacio público estuvo cerrado por más de dos años, pese a las promesas de convertirlo en un modelo de recreación.

En marzo de 2023, en plena campaña electoral, el sitio fue clausurado con el argumento de iniciar obras de remodelación. Sin embargo, los trabajos nunca avanzaron y, según denuncian los pobladores, los recursos destinados desaparecieron. En este tiempo, el predio se transformó en un foco de inseguridad y en refugio para delincuentes, además de quedar inaccesible para la comunidad que lo considera un pulmón verde con una rica variedad de aves.

Supuesto desvío de fondos

Dani Acevedo, vecino de la zona, cuestionó duramente a la senadora cartista Lizarella Valiente, esposa del destituido intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, por presuntamente haber desviado el dinero asignado a la plaza para financiar su campaña política.

“¿Cómo va a costar G. 2.100 millones y se van a robar y no se hace nada? Yo, Dani Acevedo, me comprometo con la ciudadanía: voy a poner 50 millones de mi bolsillo para recuperar la plaza. Estoy cansado de que se mienta”, expresó con indignación.

Acevedo aseguró que junto a otros 50 vecinos decidieron derribar el vallado para recuperar el espacio, aunque sea de forma parcial, y adelantó que financiará mejoras inmediatas como flores, canchas y mobiliario básico.

La comunidad exige respuestas claras sobre el destino del presupuesto millonario destinado a la obra, así como la inmediata habilitación y conclusión de los trabajos.