Clausura del Yvoty Rape: últimos días de la feria a bajo costo para embellecer el hogar

La octava edición de la expoferia Yvoty Rape llega a su cierre y se presenta como una opción imperdible para quienes buscan aprovechar el feriado largo. La muestra, instalada sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez en la compañía Cabañas de Caacupé, ha recibido a cientos de visitantes durante toda la semana y se podrá recorrer hasta el mediodía de mañana.

Por Faustina Agüero
28 de septiembre de 2025 - 01:00
"Yvoty Rape" un circuito de flores, cultura y tradición.
"Yvoty Rape" un circuito de flores, cultura y tradición.Faustina Agüero

En el marco de la clausura, este domingo 28 se ofrecerá un gran almuerzo comunitario con asado a la estaca, tallarín y comidas típicas, pensado para los turistas y pobladores que deseen compartir en familia un momento de camaradería en medio de un ambiente festivo.

La ingeniera Romina Penayo, integrante de la comisión de feriantes, destacó que esta edición no solo reunió a más de 30 productores de plantas y flores, sino que también promovió espacios de integración social.

“Durante la semana compartimos talleres, realizamos un concurso de karaokes, bingo y entregamos un reconocimiento muy especial a los floricultores antiguos que, con su esfuerzo y dedicación, ayudaron a que Cabañas se consolide como la Capital de las Flores”, expresó. Para Penayo, la feria es un lugar donde la tradición, la cultura y el trabajo colectivo se combinan para dar identidad a la comunidad.

Las flores de Cabañas se destacan por su producción de calidad y tradición floricultora.
Como cada año, Nelly Fernández, una de las fundadoras de la expoferia Yvoty rape, presenta en su stand una amplia variedad de tunas, cactus y suculentas exóticas que atraen a los amantes de la jardinería y la decoración natural.
En cada stand se puede encontrar una gran diversidad de plantas para todos los gustos.
Ramona Arguello presenta en su stand cactus y kokedamas de distintas especies.
Oferta variada

En el sitio de exposición la oferta es amplia y variada, pensada para todos los bolsillos: rosas en macetas desde G. 15.000, orquídeas desde G. 55.000 y 95.000, ramos de girasoles a G. 30.000 y cítricos a G. 25.000. A estos se suman cactus, suculentas, kokedamas y modernos terrarios, opciones que se han vuelto tendencia entre quienes buscan embellecer el hogar con un toque natural y a la vez práctico.

En la expoferia también pueden encontrarse arreglos florales y plantas ornamentales que atraen tanto a visitantes ocasionales como a compradores mayoristas que desean surtir sus negocios con productos de primera calidad.

El Yvoty Rape se transforma en un espectáculo de colores que encanta a todos sus visitantes.
Esta exposición encanta a quienes disfrutan de las flores, con un paseo que desborda color y armonía.
Centro Expo Flora

La feria Yvoty Rape no es la única en la zona. En el kilómetro 48 de la ruta PY02, la Expo Flora amplía la experiencia con una gran variedad de especies, ofreciendo alternativas para todos los gustos. Así, Caacupé y en particular la compañía Cabañas se han convertido en un destino obligado para los amantes de la jardinería y el turismo rural.

En este lugar se pueden adquirir orquídeas desde G.45.000 y 55.000.

Frente a la Expo Flora se encuentra un hermoso circuito de flores que cada día atrae a numerosos visitantes, ofreciendo un espacio ideal para pasear, admirar la diversidad de colores y disfrutar de la naturaleza.
La Expo Flora cuenta con un espacio dedicado a una infinidad de orquídeas que cautivan por su colorido y elegancia.
Las orquídeas están disponibles desde Gs. 55.000, lo que permite a los visitantes acceder a ejemplares únicos y de gran belleza para embellecer sus hogares o regalar un detalle especial.
¿Cómo llegar al Yvoty Rape?

El acceso es sencillo: desde Asunción, por la ruta PY02, se debe ingresar en la rotonda de la Cruz Peregrina, tomar el desvío hacia Atyrá y continuar hasta el Centro Expo Flora (km 48). Desde allí, un desvío conduce directamente a la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde los viveros ya anticipan la riqueza floral que caracteriza a la comunidad.

En esta época del año, Cabañas se transforma en un verdadero jardín a cielo abierto. Las calles se llenan de colores vivos, aromas frescos y sonrisas de los visitantes que se acercan para tomarse fotografías y disfrutar del espectáculo natural.

De esta manera la expo reafirma cada año el título de Cabañas como “capital de las flores” y su papel como motor de desarrollo para el departamento de Cordillera.

La clausura de Yvoty Rape no es solamente el final de una feria, sino la celebración de una tradición profundamente arraigada, donde más de 400 productores, artesanos y familias se unen para compartir la belleza de la naturaleza y transmitir el orgullo de pertenecer a una comunidad que florece con cada primavera.

