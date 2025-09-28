Clausura del Yvoty Rape: últimos días de la feria a bajo costo para embellecer el hogar

En el marco de la clausura, este domingo 28 se ofrecerá un gran almuerzo comunitario con asado a la estaca, tallarín y comidas típicas, pensado para los turistas y pobladores que deseen compartir en familia un momento de camaradería en medio de un ambiente festivo.

La ingeniera Romina Penayo, integrante de la comisión de feriantes, destacó que esta edición no solo reunió a más de 30 productores de plantas y flores, sino que también promovió espacios de integración social.

“Durante la semana compartimos talleres, realizamos un concurso de karaokes, bingo y entregamos un reconocimiento muy especial a los floricultores antiguos que, con su esfuerzo y dedicación, ayudaron a que Cabañas se consolide como la Capital de las Flores”, expresó. Para Penayo, la feria es un lugar donde la tradición, la cultura y el trabajo colectivo se combinan para dar identidad a la comunidad.

Oferta variada

En el sitio de exposición la oferta es amplia y variada, pensada para todos los bolsillos: rosas en macetas desde G. 15.000, orquídeas desde G. 55.000 y 95.000, ramos de girasoles a G. 30.000 y cítricos a G. 25.000. A estos se suman cactus, suculentas, kokedamas y modernos terrarios, opciones que se han vuelto tendencia entre quienes buscan embellecer el hogar con un toque natural y a la vez práctico.

En la expoferia también pueden encontrarse arreglos florales y plantas ornamentales que atraen tanto a visitantes ocasionales como a compradores mayoristas que desean surtir sus negocios con productos de primera calidad.

Centro Expo Flora

La feria Yvoty Rape no es la única en la zona. En el kilómetro 48 de la ruta PY02, la Expo Flora amplía la experiencia con una gran variedad de especies, ofreciendo alternativas para todos los gustos. Así, Caacupé y en particular la compañía Cabañas se han convertido en un destino obligado para los amantes de la jardinería y el turismo rural.

En este lugar se pueden adquirir orquídeas desde G.45.000 y 55.000.

¿Cómo llegar al Yvoty Rape?

El acceso es sencillo: desde Asunción, por la ruta PY02, se debe ingresar en la rotonda de la Cruz Peregrina, tomar el desvío hacia Atyrá y continuar hasta el Centro Expo Flora (km 48). Desde allí, un desvío conduce directamente a la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde los viveros ya anticipan la riqueza floral que caracteriza a la comunidad.

En esta época del año, Cabañas se transforma en un verdadero jardín a cielo abierto. Las calles se llenan de colores vivos, aromas frescos y sonrisas de los visitantes que se acercan para tomarse fotografías y disfrutar del espectáculo natural.

De esta manera la expo reafirma cada año el título de Cabañas como “capital de las flores” y su papel como motor de desarrollo para el departamento de Cordillera.

La clausura de Yvoty Rape no es solamente el final de una feria, sino la celebración de una tradición profundamente arraigada, donde más de 400 productores, artesanos y familias se unen para compartir la belleza de la naturaleza y transmitir el orgullo de pertenecer a una comunidad que florece con cada primavera.

