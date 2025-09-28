Organizan la segunda edición del Festival de la Juventud en Santaní

Durante el evento, se tuvo la participación de artistas locales, principalmente de elencos de bailarines de diferentes escuelas de danzas, algunos grupos musicales de la zona y exponentes de la ciudad de Coronel Oviedo.

Aparte de la presencia de los grupos de artistas, fueron exhibidos varios stands con artículos artesanales y otros tipos de productos, especialmente de alimentos tradicionales, todos con el acompañamiento de los emprendedores de Santaní y de algunas instituciones universitarias.

En relación con el emprendimiento artístico realizado, el secretario de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad, Fabio Maradiaga, expresó que la actividad se desarrolló con total éxito mediante el apoyo de los diferentes artistas participantes y el acompañamiento de una imponente cantidad de público que se hizo presente en el sitio habilitado exclusivamente para este acontecimiento, subrayó.

Agregó que para esta edición del festival se adhirieron muchas instituciones universitarias del sector privado de Santaní y emprendedores independientes de la ciudad, lo que, de alguna manera, hizo que el evento tenga el resultado deseado. Destacó que la organización tuvo a su cargo todos los preparativos del encuentro de los jóvenes con la gente que apoyó el espectáculo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Destacan exito del Festival Internacional de Santaní

Mejorar cada año

Por otra parte, refirió que desde la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de San Estanislao se está trabajando con mucho interés para que cada año el festival pueda tener el éxito deseado de parte de la organización y, principalmente, con el apoyo de toda la ciudadanía y los artistas participantes, enfatizó.