Trabajadores sindicales rechazan aumento de aportes previsionales y mala atención del IPS

Trabajadores del Sindicato de Vernon I.C.S.A. expresaron su firme rechazo al aparente intento del Gobierno de aumentar los aportes previsionales y denunciaron la mala atención que reciben los asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Rechazamos categóricamente cualquier aumento del aporte. Va a empeorar la situación económica del trabajador y, además, alimentar la corrupción que hay en el IPS”, afirmó Eduardo Ojeda, asesor del gremio.

Ojeda destacó que los recursos que recauda mensualmente el IPS con los aportes de los trabajadores son suficientes para cubrir todas las prestaciones.

“Desparasitarnos de los políticos”

Por su parte, Silvio Santacruz, secretario general del sindicato, insistió en la necesidad de “desparasitarnos de los políticos” para mejorar la atención médica en la institución.

Además, llamó a los trabajadores a mantenerse alerta ante planes gubernamentales que, según señaló, “vienen por todos”.

El pronunciamiento se dio en el marco de la asamblea anual del sindicato, que se llevó a cabo este domingo a las 10:30 en Vía Férrea y Lombardo, en Trinidad.