Video: el reclamo de asegurados del IPS tras escrache a Santiago Peña

“La gente ya no tiene paciencia. Ya llegamos al límite. Ojalá que haga algo el presidente”, reclama Mercedes, una asegurada que acudió este sábado al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Instituto de Previsión Social (IPS), que funciona al lado del Centro de Hemodiálisis Ambulatorio, dentro del predio del Hospital Central.

Además del escrache a Santiago Peña durante su visita al Centro de Hemodiálisis, el pasado viernes, los usuarios del servicio de IPS reclaman la falta de medicamentos y el tiempo de espera para consultas con especialistas o para la realización de estudios.

“Para sacar número es un calvario. Me gustaría venir y sacar número al momento y sin protocolo”, manifestó Griselda Enciso, una paciente que llegó desde la ciudad de Ñemby.

A las 03:00 de la mañana de este sábado salió de la ciudad de Villeta Rubén Gómez, quien llegó para realizarse análisis de laboratorio, ya que en la sede ubicada en la mencionada ciudad, no cuentan con ese servicio, tampoco con medicamentos, asegura.

“Medicamentos básicos para la presión no hay en Villeta, venimos acá y tampoco hay”, manifiesta. Losartán es un medicamento antihipertensivo, uno de los más recetados para pacientes con presión alta, pero que se encuentra en falta en la Farmacia, aseguran los usuarios del IPS.

El escrache a Santiago Peña

Pacientes que estaban aguardando en la sala de espera del nuevo Centro de Hemodiálisis Ambulatorio del IPS escracharon a Santiago Peña, Presidente de la República, este viernes, cuando realizó el recorrido por el lugar.

“Buen día ha de ser para vos, presidente. Nde la reiko porãva; ore, desastre (vos estás bien, nosotros desastre). Bandido. Cinco horas para esperar, bandido, ladrón. Bandido, fuera. Fuera, bandido”, dijo una de las pacientes en el momento en el que el mandatario ingresó al centro asistencial y saludó a los presentes.

Después la mujer desafió a los demás pacientes a hacer su reclamo. “Ustedes le tienen miedo, por eso no se expresan”, instó.

La deuda histórica del Estado paraguayo con el ente asciende a US$ 641 millones, de los cuales US$ 113 millones corresponden al gobierno de Peña.